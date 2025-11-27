Сергей Ардашев: «Сегодня держал скорость. Раньше, когда бежал «пятнашку», гонка для меня заканчивалась после 12-13 км»

Сергей Ардашев: сегодня в гонке удавалось держать скорость.

Лыжник Сергей Ардашев рассказал, как для него сложилась коньковая «разделка» на 15 км на первом этапе Кубка России в Кировске.

Ардашев занял третье место, уступив победителю Савелию Коростелеву 21,4 секунды.

«Раньше, когда я бежал пятнашку, гонка для меня заканчивалась примерно после 12-13 км. Я грешил на лыжи, еще на что-то, а на самом деле самому просто сил не хватало на финишное ускорение. Сегодня я свою скорость додержал. Конечно, сложновато было без спины Савелия , как на Всероссийских стартах», – сказал лыжник в эфире «Матч ТВ».