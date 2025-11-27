  • Спортс
  • Екатерина Никитина: «Самочувствие было не очень – магнитные бури, какая-то хандра нападала. Но сегодня меня отпустило»
Екатерина Никитина: «Самочувствие было не очень – магнитные бури, какая-то хандра нападала. Но сегодня меня отпустило»

Екатерина Никитина: самочувствие перед стартом Кубка России было не очень.

Лыжница Екатерина Никитина рассказала, что плохо чувствовала себя из-за магнитных бурь и хандры.

Никитина заняла второе место в коньковой гонке с раздельным стартом на 10 км на этапе Кубка России в Кировске.

«Самочувствие было не очень – магнитные бури, короткий световой день, колоссальные объемы на вкатке, какая-то хандра нападала.

Но сегодня меня отпустило, я вышла на максимальном позитиве с отличным настроением. Рада, что у меня получилось на этом круге, поскольку раньше у меня не особо получались гонки в Кировске», – сказала спортсменка. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Матч ТВ
logoКубок России
logoсборная России жен (лыжные гонки)
лыжные гонки
logoЕкатерина Никитина
