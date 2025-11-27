Юрий Бородавко: «Лыжи Большунову не надоедают. Побурчал, выплеснул негативные эмоции, и снова идет вперед»

Бородавко: лыжи Большунову не надоедают. Выплеснул негатив – и снова идет вперед.

Тренер лыжной сборной России Юрий Бородавко заявил, что лыжные гонки трехкратному олимпийскому чемпиону Александру Большунову не надоедают.

«Лыжи ему точно не надоедают. Бывает, что‑то не получается, идет не так, как он хочет, естественно, Александр стрессует, начинает бурчать: мол, сколько можно бегать, пора заканчивать.

Но проходит какое‑то время, ты встаешь рано утром, когда еще толком не рассвело, зная, что спортсмены еще спят, а Большунов уже на лыжне.

Побурчал, выплеснул негативные эмоции, и снова идет вперед, не глядя ни на кого вокруг», — сказал Бородавко.