❄️ Лыжи. Кубок мира. Карлссон победила в классической «разделке» на 10 км, Венг – 2-я, Илар – 3-я

Шведская лыжница Карлссон выиграла классическую «разделку» на Кубке мира в Руке.

Шведка Фрида Карлссон выиграла гонку на 10 км классическим стилем на этапе Кубка мира по лыжам в финской Руке. Кубок мира по лыжным гонкам-2025/26 1-й этап Рука, Финляндия Женщины 10 км, раздельный старт, классический стиль 1. Фрида Карлссон (Швеция) – 25.31,8 2. Хайди Венг (Норвегия) – 10,5 3. Моа Илар (Швеция) – 18,3 4. Эбба Андерссон (Швеция) – 21,2 5. Джесси Диггинс (США) – 27,6 6. Кристин Фоснес (Норвегия) – 37,2 7. Тереза Штадлобер (Австрия) – 40,6 8. Каролине Симпсон-Ларсен (Норвегия) – 43,0 9. Криста Пярмякоски (Финляндия) – 45,4 10. Ясми Йоэнсуу (Финляндия) – 49,3 11. Юлие Дривенес (Норвегия) – 50,7 12. Катарина Хенниг (Германия) – 52,6 Расписание первого этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Руке