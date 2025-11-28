❄️ Лыжи. Кубок мира. Карлссон победила в классической «разделке» на 10 км, Венг – 2-я, Илар – 3-я
Шведская лыжница Карлссон выиграла классическую «разделку» на Кубке мира в Руке.
Шведка Фрида Карлссон выиграла гонку на 10 км классическим стилем на этапе Кубка мира по лыжам в финской Руке.
Кубок мира по лыжным гонкам-2025/26
1-й этап
Рука, Финляндия
Женщины
10 км, раздельный старт, классический стиль
1. Фрида Карлссон (Швеция) – 25.31,8
2. Хайди Венг (Норвегия) – 10,5
3. Моа Илар (Швеция) – 18,3
4. Эбба Андерссон (Швеция) – 21,2
5. Джесси Диггинс (США) – 27,6
6. Кристин Фоснес (Норвегия) – 37,2
7. Тереза Штадлобер (Австрия) – 40,6
8. Каролине Симпсон-Ларсен (Норвегия) – 43,0
9. Криста Пярмякоски (Финляндия) – 45,4
10. Ясми Йоэнсуу (Финляндия) – 49,3
11. Юлие Дривенес (Норвегия) – 50,7
12. Катарина Хенниг (Германия) – 52,6
