  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • ❄️ Лыжи. Кубок мира. Карлссон победила в классической «разделке» на 10 км, Венг – 2-я, Илар – 3-я
32

❄️ Лыжи. Кубок мира. Карлссон победила в классической «разделке» на 10 км, Венг – 2-я, Илар – 3-я

Шведская лыжница Карлссон выиграла классическую «разделку» на Кубке мира в Руке.

Шведка Фрида Карлссон выиграла гонку на 10 км классическим стилем на этапе Кубка мира по лыжам в финской Руке.

Кубок мира по лыжным гонкам-2025/26

1-й этап

Рука, Финляндия

Женщины

10 км, раздельный старт, классический стиль

1. Фрида Карлссон (Швеция) – 25.31,8

2. Хайди Венг (Норвегия) – 10,5

3. Моа Илар (Швеция) – 18,3

4. Эбба Андерссон (Швеция) – 21,2

5. Джесси Диггинс (США) – 27,6

6. Кристин Фоснес (Норвегия) – 37,2

7. Тереза Штадлобер (Австрия) – 40,6

8. Каролине Симпсон-Ларсен (Норвегия) – 43,0

9. Криста Пярмякоски (Финляндия) – 45,4

10. Ясми Йоэнсуу (Финляндия) – 49,3

11. Юлие Дривенес (Норвегия) – 50,7

12. Катарина Хенниг (Германия) – 52,6

Расписание первого этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Руке

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
Джулия Керн
Каролине Симпсон-Ларсен
logoХайди Венг
logoАнне Кьерсти Калво
logoТереза Штадлобер
logoЭбба Андерссон
София Лаукли
Рози Бреннан
logoКриста Пярмякоски (Лахтенмяки)
logoДжесси Диггинс
logoФрида Карлссон
Колетта Ридзек
logoсборная Финляндии жен
logoКубок мира
logoсборная Норвегии жен
лыжные гонки
logoсборная Австрии жен
logoсборная Германии жен
результаты
гонка 10 км (жен)
logoсборная Швеции жен
Моа Илар
Кристин Фоснес
logoКатарина Хенниг
logoЯсми Йоэнсуу
logoсборная Германии жен (лыжные гонки)
Юлие Дривенес
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Лыжи в Telegram
Материалы по теме
Крюгер и Диггинс выиграли зачеты дистанционных гонок на Кубке мира, Клэбо – 6-й
23 марта, 15:40
Лыжи. Общий зачет Кубка мира. Диггинс одержала победу, Карл – 2-я, Нисканен – 3-я, Шлинн – 4-я, Йохауг – 5-я
23 марта, 11:13
❄️ Лыжи. Кубок мира. Йохауг выиграла классический масс-старт на 50 км с отрывом более минуты, Шлинн – 2-я, Андерссон – 3-я
23 марта, 09:50
Главные новости
⚡️ Лыжи. Кубок мира. Сундлинг выиграла коньковый масс-старт на 20 км, Диггинс – 2-я, Венг – 3-я
2 минуты назад
❄️ Лыжи. Кубок России. Ардашев победил в классической «разделке» на 15 км, Семиков – 2-й, Червоткин – 3-й, Большунов – 13-й
6 минут назад
Коростелев сошел с гонки на Кубке России из-за сломавшегося крепления
12 минут назад
Бакуров пришел в эфир «Матч ТВ» во время классической «разделки» на Кубке России в Кировске
14 минут назад
Бакуров о справедливом наказании для Большунова: «Тюменский этап человеку было бы логично пропустить»
27 минут назад
Бакуров об инциденте с Большуновым: «Предлагают даже идти в полицию, но это слишком энергозатратно. В этой ситуации мы должны разобраться сами»
37 минут назад
Вяльбе о конфликте Большунова с Бакуровым: «По словам Бородавко, Большунов считает, что он прав»
сегодня, 09:30
Вылегжанин об инциденте с Большуновым и Бакуровым: «Можно понять, почему Большунов это сделал, но надо учиться сдерживаться»
сегодня, 10:38
⚡️ Лыжи. Кубок мира. Амундсен победил в коньковом масс-старте на 20 км, Хедегарт – 2-й, Ангер – 3-й, Клэбо – 15-й
сегодня, 09:48
Бакуров об инциденте с Большуновым: «Не жду извинений. Ситуацию они не изменят»
сегодня, 09:42
Ко всем новостям
Последние новости
Вероника Логинова: «РУСАДА вышло на новый уровень. Делаем даже больше, чем требуют документы по антидопинговой деятельности»
19 ноября, 18:57
Федор Конюхов: «Российских спортсменов не ждут на международных турнирах. Потому что знают: если приедут русские, то выиграют»
15 ноября, 09:52
«FIS будет стоять на своем. Но надо пытаться и использовать все возможности». Лыжница Медведева об апелляции россиян в CAS
7 ноября, 13:00
FIS сообщила об отмене этапа Кубка мира по фристайлу в шведском Идре
25 октября, 07:15
Павел Колобков: «Недопуск на Олимпиаду – очень большая потеря для наших лыжников. Это цель всей жизни, ради нее приходят в спорт»
22 октября, 17:47
Белорусский лыжный союз: «Глубоко разочарованы решением FIS о лишении спортсменов законного права выступать на соревнованиях»
22 октября, 11:47
Дмитрий Васильев: «Думаю, что Тириль Венг активно промыли мозги и заразили антироссийским вирусом. Это происходит на всем Западе без исключения»
9 октября, 12:05
Чемпионка Европы по ски-альпинизму Алонсо попала в ДТП и получила серьезные травмы
6 октября, 12:43
Павел Колобков: «Позиция FIS была понятна и полгода, и год назад. Если кто-то и будет допущен, то считанные единицы и даже не лидеры сборной»
26 сентября, 18:14
РУСАДА дисквалифицировало горнолыжницу Попову на один год за нарушение антидопинговых правил
26 сентября, 18:09