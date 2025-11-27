  • Спортс
  • Юрий Бородавко: «В прошлом году Пеклецова и Никитина наступали на пятки лидерам, а теперь захватывают лидерство с первой гонки»
Юрий Бородавко: «В прошлом году Пеклецова и Никитина наступали на пятки лидерам, а теперь захватывают лидерство с первой гонки»

Юрий Бородавко: виден прогресс лыжниц Пеклецовой и Никитиной.

Тренер сборной России Юрий Бородавко считает, что Алина Пеклецова и Екатерина Никитина близки к тому, чтобы стать лидерами российских лыжных гонок.

Пеклецова победила в коньковой «разделке» на 10 км на этапе Кубка России в Кировске. Никитина заняла 2-е место, уступив победительнице 29,6 секунды. 

«Первые гонки, первые эмоции. Было видно, как спортсменки волновались. Я, в первую очередь, рад за тех, кто попал в призы. Алина Пеклецова, Екатерина Никитина... Видно поступательное движение.

В прошлом году они наступали на пятки лидерам, теперь захватывают лидерство с первой гонки. Мне они очень симпатичны. Дай бог, чтобы они продолжали в том же духе», – сказал Бородавко.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Матч ТВ
