Вик Уайлд об олимпийском перемирии: «Спортсменам нужно время, чтобы подготовиться к Олимпиаде, а время уже истекло. Поэтому обсуждать здесь больше нечего»

Вик Уайлд высказался об идее олимпийского перемирия с Украиной.

Ранее вице-премьер Италии Антонио Таяни предложил объявить прекращение огня во всех вооруженных конфликтах на время зимней Олимпиады, которая пройдет в его стране в феврале 2026-го. В МИД Украины заявили о готовности к перемирию с Россией.

«Уверен, что спорт всегда может объединять людей. Но сейчас о перемирии речи не идет.

Спортсменам нужно время, чтобы подготовиться к Олимпиаде, а время уже истекло. Поэтому обсуждать здесь больше нечего», – сказал двукратный олимпийский чемпион по сноуборду Вик Уайлд.

Италия призвала к олимпийскому перемирию. Как оно работает?