  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • Вик Уайлд об олимпийском перемирии: «Спортсменам нужно время, чтобы подготовиться к Олимпиаде, а время уже истекло. Поэтому обсуждать здесь больше нечего»
0

Вик Уайлд об олимпийском перемирии: «Спортсменам нужно время, чтобы подготовиться к Олимпиаде, а время уже истекло. Поэтому обсуждать здесь больше нечего»

Вик Уайлд высказался об идее олимпийского перемирия с Украиной.

Ранее вице-премьер Италии Антонио Таяни предложил объявить прекращение огня во всех вооруженных конфликтах на время зимней Олимпиады, которая пройдет в его стране в феврале 2026-го. В МИД Украины заявили о готовности к перемирию с Россией.

«Уверен, что спорт всегда может объединять людей. Но сейчас о перемирии речи не идет.

Спортсменам нужно время, чтобы подготовиться к Олимпиаде, а время уже истекло. Поэтому обсуждать здесь больше нечего», – сказал двукратный олимпийский чемпион по сноуборду Вик Уайлд.

Италия призвала к олимпийскому перемирию. Как оно работает?

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Р-Спорт
Политика
logoОлимпиада-2026
сноуборд
logoсборная России (сноуборд)
logoВик Уайлд
Р-Спорт
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Лыжи в Telegram
Материалы по теме
Якушев про Олимпиаду без России: «Не олимпийский уровень. Жалко, хоккеисты НХЛ хотят выиграть ОИ больше, чем Кубок Стэнли. Это политика и влияние нового президента МОК Ковентри»
838 октября, 17:00
Фетисов о словах Сван про россиян на ОИ: «Сумасшедших хватает на свете. Нас что, волнует шведская лыжница? Пусть бойкотирует, это ее право»
462 октября, 18:16
Сноубордист Олюнин о работе депутатом: «Мне кажется, я неплохо справился. Некоторые меня не воспринимали – мол, иди занимайся своим спортом»
923 сентября, 18:35
Главные новости
Коростелев о подготовке: «Это все не просто так, а с прицелом на Олимпиаду. Но если каждый день жить с мыслями о допуске, то можно сойти с ума»
сегодня, 10:43
Коростелев о лыжных тренировках на Тенерифе: «Народ фотографировал нас из машин, потому что, видимо, все удивлялись зрелищу»
1сегодня, 10:35
Дмитрий Васильев: «Маловероятно, что к Олимпиаде допустят наших сильнейших. Я представляю, как западники сточили бы зубы от злости, если бы выиграл Большунов»
17сегодня, 07:32
Шиффрин об участии на Олимпиаде-2030: «Честно говоря, не знаю. Можно сказать, 50 на 50 – много факторов играют свою роль»
сегодня, 06:27
Йоханнес Клэбо: «Повторить результат чемпионата мира в Тронхейме на Олимпиаде-2026 мне будет очень сложно»
6вчера, 13:33
Федерико Пеллегрино: «Мне не хватает олимпийской медали в команде. Много работал с партнерами, чтобы помочь всем повысить уровень»
вчера, 13:01
Пеллегрино о Клэбо: «Восхищаюсь тем, что Йоханнес никогда не ошибается. Кажется, что ему все дается легко, но люди не понимают, насколько это сложно»
вчера, 12:44
Александр Легков об Олимпиаде-2026: «Если есть возможность, ехать надо всегда. Спортивная жизнь одна»
1вчера, 06:33
Губерниев о Клэбо: «Сначала одни высказывания, потом несколько другие. Завтра он пропоет голосом Николая Расторгуева: «Я в Россию влюблен!»
1411 октября, 20:18
Клэбо о возможном допуске россиян: «Это сделало бы соревнования интереснее»
1211 октября, 14:16
Ко всем новостям
Последние новости
Дмитрий Васильев: «Думаю, что Тириль Венг активно промыли мозги и заразили антироссийским вирусом. Это происходит на всем Западе без исключения»
39 октября, 12:05
Чемпионка Европы по ски-альпинизму Алонсо попала в ДТП и получила серьезные травмы
6 октября, 12:43
Павел Колобков: «Позиция FIS была понятна и полгода, и год назад. Если кто-то и будет допущен, то считанные единицы и даже не лидеры сборной»
26 сентября, 18:14
РУСАДА дисквалифицировало горнолыжницу Попову на один год за нарушение антидопинговых правил
26 сентября, 18:09
МПК примет решение по восстановлению статуса Паралимпийского комитета России 27 сентября
26 сентября, 14:33
Павел Колобков: «Ковентри с самого начала продолжала линию Баха, чьей креатурой является. Никаких сюрпризов здесь нет»
419 сентября, 18:47
Шарлотте Калла родила второго ребенка
39 августа, 09:25
Лыжероллеры. Blink. Фоссесхолм победила в коньковом масс-старте на 10 км, Мирвол – 2-я, Ридзек – 3-я
18 августа, 18:04
Лыжероллеры. Blink. Шлинн победила в классическом масс-старте на 50 км, Лотта Венг – 2-я, Гиммлер – 3-я
17 августа, 19:31
Бородавко о сборе лыжников в Италии: «Настрой достаточно хороший, атмосфера рабочая. Со здоровьем у всех все в порядке, травм нет»
19 июля, 14:10