Вик Уайлд об олимпийском перемирии: «Спортсменам нужно время, чтобы подготовиться к Олимпиаде, а время уже истекло. Поэтому обсуждать здесь больше нечего»
Вик Уайлд высказался об идее олимпийского перемирия с Украиной.
Ранее вице-премьер Италии Антонио Таяни предложил объявить прекращение огня во всех вооруженных конфликтах на время зимней Олимпиады, которая пройдет в его стране в феврале 2026-го. В МИД Украины заявили о готовности к перемирию с Россией.
«Уверен, что спорт всегда может объединять людей. Но сейчас о перемирии речи не идет.
Спортсменам нужно время, чтобы подготовиться к Олимпиаде, а время уже истекло. Поэтому обсуждать здесь больше нечего», – сказал двукратный олимпийский чемпион по сноуборду Вик Уайлд.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Р-Спорт
