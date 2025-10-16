  • Спортс
  • Захарова об отстранении российских спортсменов: «Это настоящая дискриминация по национальному признаку. Изуверство, которому должен наступить конец»
Захарова об отстранении российских спортсменов: «Это настоящая дискриминация по национальному признаку. Изуверство, которому должен наступить конец»

Захарова назвала изуверством отстранение россиян от международных турниров.

Ранее пресс-служба юридической фирмы SILA International Lawyers сообщила, что Спортивный арбитражный суд (CAS) впервые признал дискриминационным запрет на участие российских атлетов в соревнованиях.

В 2022 году Европейский союз настольного тенниса (ETTU) отстранил российских и белорусских спортсменов и официальных лиц от участия в соревнованиях под своей эгидой из-за конфликта на Украине.

Федерация настольного тенниса России оспорила отстранение в CAS, и суд постановил, что решение ETTU нарушает принципы политического нейтралитета и недискриминации.

«Мы видим, как по такому же принципу дискриминируются спортсмены и других государств, но мы видим, что есть уже ответы в правовом сегменте. Как мне кажется, важнее всего, что само сообщество, спортсмены, зрители, спортивная аудитория должны дать этому свой решительный ответ. Что это не устраивает людей в первую очередь, этому должен наступить какой-то конец. Это изуверство, которое не имеет права на существование.

Мы много лет говорили, что это не просто случайность, не просто политическая ангажированность, а это настоящая дискриминация. Дискриминация по национальному признаку, гражданскому признаку, признаку принадлежности к определенной цивилизации. Теперь это знаем не только мы, а все. К сожалению, не мы первые, не мы последние», – сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
