Савелий Коростелев: «Новость, что вообще никакого представительства россиян на Олимпиаде не будет, стала шоком. Тяжело отреагировал»

Савелий Коростелев: недопуск россиян к Олимпиаде-2026 стал шоком.

Лыжник Савелий Коростелев заявил, что для него стало неожиданным и шокирующим решение FIS продлить полное отстранение российских спортсменов.

– Я все 4 года держал оптимизм. И это [решение FIS] было очень неожиданно в том плане, что последний месяц все начали очень сильно, в том числе и скандинавские СМИ, разгонять новость, что 1+1 чуть ли не железобетонно, точно будет.

Поэтому новость, что вообще никакого представительства не будет, стала шоком. Тяжело отреагировал.

Были ли мысли сменить деятельность? Нет, я точно на эмоциях никогда решение не принимаю. Было опустошение, сто процентов. Ты выходишь – просто ходячая плоть, два-три дня в этом состоянии. Потом уже эмоции ушли, начинаешь думать здраво: окей, в этом году цель не Олимпиада, какую цель мы поставим дальше?

К сожалению, сейчас спорт политичен. Я не хочу приходить к этому: комментировать что-то, высказывать свои позиции, с кем-то дискутировать на этот счет... Потому что спорт всегда был вне политики до какого-то времени.

– Шведские, финские, норвежские спортсмены считают неприемлемым молчание против боевых действий. Что вы на это можете сказать?

– На самом деле это такой вопрос... То есть если они высказываются на эту тему, это все равно уже считается как политические высказывания, еще что-то, призывы... То есть это все равно какое-то транслирование, скажем так, государственной позиции через спортсменов, – сказал Коростелев в интервью шведскому телеканалу SVT.

