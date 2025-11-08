  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • Савелий Коростелев: «Новость, что вообще никакого представительства россиян на Олимпиаде не будет, стала шоком. Тяжело отреагировал»
1

Савелий Коростелев: «Новость, что вообще никакого представительства россиян на Олимпиаде не будет, стала шоком. Тяжело отреагировал»

Савелий Коростелев: недопуск россиян к Олимпиаде-2026 стал шоком.

Лыжник Савелий Коростелев заявил, что для него стало неожиданным и шокирующим решение FIS продлить полное отстранение российских спортсменов.

– Я все 4 года держал оптимизм. И это [решение FIS] было очень неожиданно в том плане, что последний месяц все начали очень сильно, в том числе и скандинавские СМИ, разгонять новость, что 1+1 чуть ли не железобетонно, точно будет.

Поэтому новость, что вообще никакого представительства не будет, стала шоком. Тяжело отреагировал.

Были ли мысли сменить деятельность? Нет, я точно на эмоциях никогда решение не принимаю. Было опустошение, сто процентов. Ты выходишь – просто ходячая плоть, два-три дня в этом состоянии. Потом уже эмоции ушли, начинаешь думать здраво: окей, в этом году цель не Олимпиада, какую цель мы поставим дальше?

К сожалению, сейчас спорт политичен. Я не хочу приходить к этому: комментировать что-то, высказывать свои позиции, с кем-то дискутировать на этот счет... Потому что спорт всегда был вне политики до какого-то времени.

– Шведские, финские, норвежские спортсмены считают неприемлемым молчание против боевых действий. Что вы на это можете сказать?

– На самом деле это такой вопрос... То есть если они высказываются на эту тему, это все равно уже считается как политические высказывания, еще что-то, призывы... То есть это все равно какое-то транслирование, скажем так, государственной позиции через спортсменов, – сказал Коростелев в интервью шведскому телеканалу SVT.

Три страны задавили FIS и не пустили российские лыжи на Олимпиаду

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
Политика
logoСавелий Коростелев
logoсборная России (лыжные гонки)
logoFIS
лыжные гонки
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Лыжи в Telegram
Материалы по теме
Егор Сорин: «Попросил бы противников допуска россиян задуматься – чего они добьются, не пуская нас четвертый год на международную арену?»
сегодня, 09:49
Ступак о недопуске российских лыжников: «Это политика двойных стандартов. Возможно, в каком-то плане даже нелюбовь конкретно к моему народу»
сегодня, 09:40
Ишмуратова о том, что лыжники оспорили недопуск в CAS: «Решения по апелляциям принимаются медленно. Есть риск, что к тому времени Олимпийские игры закончатся»
вчера, 20:19
Главные новости
Егор Сорин: «Попросил бы противников допуска россиян задуматься – чего они добьются, не пуская нас четвертый год на международную арену?»
сегодня, 09:49
Ступак о недопуске российских лыжников: «Это политика двойных стандартов. Возможно, в каком-то плане даже нелюбовь конкретно к моему народу»
сегодня, 09:40
Панжинский о критике нейтрального статуса: «Отношусь к этому как к глупости и дилетантству. Так могут говорить только люди, не понимающие жизнь спортсмена»
сегодня, 09:00
Ишмуратова о том, что лыжники оспорили недопуск в CAS: «Решения по апелляциям принимаются медленно. Есть риск, что к тому времени Олимпийские игры закончатся»
вчера, 20:19
Бородавко о запрете на выдачу многоразовых шенгенских виз россиянам: «Не очень хорошее известие, но безвыходных ситуаций не бывает»
вчера, 16:28
Российские паралимпийцы продолжают готовиться к Играм-2026, несмотря на недопуск, заявил Рожков: «Мы взаимодействуем с оргкомитетом Милана»
вчера, 12:31
Губерниев о недопуске лыжников: «Команда Вяльбе в очередной раз не сделала ничего, чтобы попытаться договориться прежде всего с Норвегией»
вчера, 12:16
Журова об апелляции лыжников в CAS: «Они могут затянуть этот процесс, как с Валиевой, когда разбирательство затянулось на годы»
вчера, 09:29
12 спортсменов подписали апелляцию на решение FIS о недопуске россиян
вчера, 09:16
Сергей Крянин: «Благодарны Дегтяреву за то, что он подал апелляцию в CAS и сделал это за всех спортсменов. Это важный поступок»
6 ноября, 19:29
Ко всем новостям
Последние новости
«FIS будет стоять на своем. Но надо пытаться и использовать все возможности». Лыжница Медведева об апелляции россиян в CAS
вчера, 13:00
FIS сообщила об отмене этапа Кубка мира по фристайлу в шведском Идре
25 октября, 07:15
Павел Колобков: «Недопуск на Олимпиаду – очень большая потеря для наших лыжников. Это цель всей жизни, ради нее приходят в спорт»
22 октября, 17:47
Белорусский лыжный союз: «Глубоко разочарованы решением FIS о лишении спортсменов законного права выступать на соревнованиях»
22 октября, 11:47
Дмитрий Васильев: «Думаю, что Тириль Венг активно промыли мозги и заразили антироссийским вирусом. Это происходит на всем Западе без исключения»
9 октября, 12:05
Чемпионка Европы по ски-альпинизму Алонсо попала в ДТП и получила серьезные травмы
6 октября, 12:43
Павел Колобков: «Позиция FIS была понятна и полгода, и год назад. Если кто-то и будет допущен, то считанные единицы и даже не лидеры сборной»
26 сентября, 18:14
РУСАДА дисквалифицировало горнолыжницу Попову на один год за нарушение антидопинговых правил
26 сентября, 18:09
МПК примет решение по восстановлению статуса Паралимпийского комитета России 27 сентября
26 сентября, 14:33
Павел Колобков: «Ковентри с самого начала продолжала линию Баха, чьей креатурой является. Никаких сюрпризов здесь нет»
19 сентября, 18:47