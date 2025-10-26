Вероника Степанова: «Никогда не критиковала славный городок Рамзау. Продолжу туда ездить, если это будет нужно для моей подготовки»

Лыжница Вероника Степанова заявила, что никогда не критиковала Рамзау.

«Надоело мне слышать бред. Который упорно последние пару дней публикуют раз за разом российские спортивные издания. Промолчать в данном случае было бы равно признать.

Никогда я не критиковала славный городок Рамзау – полная глупость и ложь. И ездила туда, и продолжу ездить, если это нужно будет для моей спортивной подготовки. Кому-то там это может не нравиться – но имеющий глаза увидит, что хватает австрийцев, которые весьма рады меня видеть там. Да, именно меня. Мир разделен, это факт. Я своих убеждений не скрываю, от своих реальных слов и поступков не откажусь, но чушь мне приписывать – это попытка обмануть.

В следующем году Конгресс FIS в Сербии вновь пригласит российских лыжников на международные соревнования. Вот тогда и посмотрим, кто как готовился. А пока у нас на носу Кубок России – не пропустите. Надеюсь, мы в последние дни сделали все, чтобы вас привлечь к экранам и на стадионы. Болейте за и болейте против – фамилии только не перепутайте», – написала Степанова.

