  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • Вероника Степанова: «Никогда не критиковала славный городок Рамзау. Продолжу туда ездить, если это будет нужно для моей подготовки»
11

Вероника Степанова: «Никогда не критиковала славный городок Рамзау. Продолжу туда ездить, если это будет нужно для моей подготовки»

Лыжница Вероника Степанова заявила, что никогда не критиковала Рамзау.

«Надоело мне слышать бред. Который упорно последние пару дней публикуют раз за разом российские спортивные издания. Промолчать в данном случае было бы равно признать.

Никогда я не критиковала славный городок Рамзау – полная глупость и ложь. И ездила туда, и продолжу ездить, если это нужно будет для моей спортивной подготовки. Кому-то там это может не нравиться – но имеющий глаза увидит, что хватает австрийцев, которые весьма рады меня видеть там. Да, именно меня. Мир разделен, это факт. Я своих убеждений не скрываю, от своих реальных слов и поступков не откажусь, но чушь мне приписывать – это попытка обмануть.

В следующем году Конгресс FIS в Сербии вновь пригласит российских лыжников на международные соревнования. Вот тогда и посмотрим, кто как готовился. А пока у нас на носу Кубок России – не пропустите. Надеюсь, мы в последние дни сделали все, чтобы вас привлечь к экранам и на стадионы. Болейте за и болейте против – фамилии только не перепутайте», – написала Степанова.

Австрийский лыжник Фермойлен: «Когда Степанова тренируется в Рамзау, а потом пишет, как якобы ужасен Запад, я думаю: а зачем ты сюда приезжала?»

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: телеграм-канал Вероники Степановой
logoсборная России жен (лыжные гонки)
logoFIS
logoВероника Степанова
лыжные гонки
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Лыжи в Telegram
Главные новости
Мика Фермойлен: «Я бы хотел соревноваться с Коростелевым, Волковым – но чтобы они выступали под нейтральным флагом»
сегодня, 10:24
Фермойлен о встрече с Большуновым на сборе в Рамзау: «Саша классный парень, и я был немного удивлен, что он хорошо говорит по-английски»
сегодня, 10:10
Норвежский журналист Салтведт о соглашении Федерации лыж США с армией: «Военная символика на экипировке вызывает совершенно неправильные ассоциации»
сегодня, 09:33
Лыжник Волков о недопуске: «Запретом FIS никак не огорчил тех, кто хайпит на конфликте. Эти люди, когда мы дождались вердикта, не скрывали своей улыбки»
сегодня, 09:23
Горные лыжи. Кубок мира. Шайб победила в гигантском слаломе, Молтзан – 2-я, Гут-Бехрами – 3-я, Шиффрин – 4-я
вчера, 15:47
Норвежский журналист Салтведт: «Вариант с обращением в CAS выглядит несколько более обнадеживающе для российских лыжников»
вчера, 15:39
Дмитрий Васильев: «Норвежцы пытаются любыми способами не допустить наших спортсменов и упрочить свое доминирование. Но мы-то знаем, чего стоят их победы»
вчера, 13:04
Дмитрий Губерниев: «Вся Норвегия обосрется, если допустить кого-то из наших молодых лыжников»
вчера, 11:48
Степанова – на слова австрийского лыжника о допинг-тестах в России: «Так забеременей, какие проблемы! Даже WADA не додумалось еще беременных и кормящих матерей проверять»
вчера, 11:30
47 стран из 141 ответили на опрос FIS по российским лыжникам. 60% из ответивших поддерживали допуск
вчера, 10:02
Ко всем новостям
Последние новости
FIS сообщила об отмене этапа Кубка мира по фристайлу в шведском Идре
вчера, 07:15
Павел Колобков: «Недопуск на Олимпиаду – очень большая потеря для наших лыжников. Это цель всей жизни, ради нее приходят в спорт»
22 октября, 17:47
Белорусский лыжный союз: «Глубоко разочарованы решением FIS о лишении спортсменов законного права выступать на соревнованиях»
22 октября, 11:47
Дмитрий Васильев: «Думаю, что Тириль Венг активно промыли мозги и заразили антироссийским вирусом. Это происходит на всем Западе без исключения»
9 октября, 12:05
Чемпионка Европы по ски-альпинизму Алонсо попала в ДТП и получила серьезные травмы
6 октября, 12:43
Павел Колобков: «Позиция FIS была понятна и полгода, и год назад. Если кто-то и будет допущен, то считанные единицы и даже не лидеры сборной»
26 сентября, 18:14
РУСАДА дисквалифицировало горнолыжницу Попову на один год за нарушение антидопинговых правил
26 сентября, 18:09
МПК примет решение по восстановлению статуса Паралимпийского комитета России 27 сентября
26 сентября, 14:33
Павел Колобков: «Ковентри с самого начала продолжала линию Баха, чьей креатурой является. Никаких сюрпризов здесь нет»
19 сентября, 18:47
Шарлотте Калла родила второго ребенка
9 августа, 09:25