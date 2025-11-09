  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • Лыжи. «Югория. Первый снег». Баранова и Митрошин выиграли коньковые спринты, Мальцев и Пантрина – 2-е
2

Лыжи. «Югория. Первый снег». Баранова и Митрошин выиграли коньковые спринты, Мальцев и Пантрина – 2-е

Баранова и Митрошин выиграли коньковые спринты на турнире в Ханты-Мансийске.

Лыжные гонки

«Югория. Первый снег»

Ханты-Мансийск

Спринт, свободный стиль

Мужчины

1. Егор Митрошин – 3.11,7

2. Артем Мальцев – 0,2

3. Денис Филимонов – 0,7

4. Платон Исламшин – 2,5

Женщины

1. Алена Баранова – 3.33,2

2. Елизавета Пантрина – 0,3

3. Анастасия Фалеева – 0,8

4. Наталья Крамаренко – 8,3

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
logoсборная России (лыжные гонки)
лыжные гонки
Югория. Первый снег
результаты
logoсборная России жен (лыжные гонки)
logoАлена Баранова
logoЕлизавета Пантрина (Бекишева)
logoДенис Филимонов
logoАнастасия Фалеева
logoАртем Мальцев
Наталья Крамаренко
Егор Митрошин
Платон Исламшин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Лыжи в Telegram
Главные новости
«Это был жестокий опыт для нашей семьи». Клэбо рассказал, что его отцу диагностировали лейкемию – тогда лыжнику было 10 лет
сегодня, 13:45
«Повылезали хреновы блюстители нравственности. Господа, идите в сад». Губерниев о противниках показа Олимпиады-2026 в России
сегодня, 12:08
Вероника Степанова: «Пик развития мирового лыжного спорта был лет 15-20 назад, а сейчас мы катимся в норвежский сугроб»
сегодня, 06:30
Михаил Дегтярев: «Олимпиаду-2026 нужно показывать в России, никакой дискуссии здесь не должно быть»
вчера, 11:45
Егор Сорин: «Попросил бы противников допуска россиян задуматься – чего они добьются, не пуская нас четвертый год на международную арену?»
вчера, 11:10
Итальянский лыжник Грац: «Недопуск россиян, безусловно, не идет на пользу нашему виду спорта. Мне жаль спортсменов»
вчера, 11:10
Савелий Коростелев: «Новость, что вообще никакого представительства россиян на Олимпиаде не будет, стала шоком. Тяжело отреагировал»
вчера, 10:07
Ступак о недопуске российских лыжников: «Это политика двойных стандартов. Возможно, в каком-то плане даже нелюбовь конкретно к моему народу»
вчера, 09:40
Панжинский о критике нейтрального статуса: «Отношусь к этому как к глупости и дилетантству. Так могут говорить только люди, не понимающие жизнь спортсмена»
вчера, 09:00
Ишмуратова о том, что лыжники оспорили недопуск в CAS: «Решения по апелляциям принимаются медленно. Есть риск, что к тому времени Олимпийские игры закончатся»
7 ноября, 20:19
Ко всем новостям
Последние новости
«FIS будет стоять на своем. Но надо пытаться и использовать все возможности». Лыжница Медведева об апелляции россиян в CAS
7 ноября, 13:00
FIS сообщила об отмене этапа Кубка мира по фристайлу в шведском Идре
25 октября, 07:15
Павел Колобков: «Недопуск на Олимпиаду – очень большая потеря для наших лыжников. Это цель всей жизни, ради нее приходят в спорт»
22 октября, 17:47
Белорусский лыжный союз: «Глубоко разочарованы решением FIS о лишении спортсменов законного права выступать на соревнованиях»
22 октября, 11:47
Дмитрий Васильев: «Думаю, что Тириль Венг активно промыли мозги и заразили антироссийским вирусом. Это происходит на всем Западе без исключения»
9 октября, 12:05
Чемпионка Европы по ски-альпинизму Алонсо попала в ДТП и получила серьезные травмы
6 октября, 12:43
Павел Колобков: «Позиция FIS была понятна и полгода, и год назад. Если кто-то и будет допущен, то считанные единицы и даже не лидеры сборной»
26 сентября, 18:14
РУСАДА дисквалифицировало горнолыжницу Попову на один год за нарушение антидопинговых правил
26 сентября, 18:09
МПК примет решение по восстановлению статуса Паралимпийского комитета России 27 сентября
26 сентября, 14:33
Павел Колобков: «Ковентри с самого начала продолжала линию Баха, чьей креатурой является. Никаких сюрпризов здесь нет»
19 сентября, 18:47