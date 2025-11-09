Лыжи. «Югория. Первый снег». Баранова и Митрошин выиграли коньковые спринты, Мальцев и Пантрина – 2-е
Баранова и Митрошин выиграли коньковые спринты на турнире в Ханты-Мансийске.
Лыжные гонки
«Югория. Первый снег»
Ханты-Мансийск
Спринт, свободный стиль
Мужчины
1. Егор Митрошин – 3.11,7
2. Артем Мальцев – 0,2
3. Денис Филимонов – 0,7
4. Платон Исламшин – 2,5
Женщины
1. Алена Баранова – 3.33,2
2. Елизавета Пантрина – 0,3
3. Анастасия Фалеева – 0,8
4. Наталья Крамаренко – 8,3
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
