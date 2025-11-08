  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • Панжинский о критике нейтрального статуса: «Отношусь к этому как к глупости и дилетантству. Так могут говорить только люди, не понимающие жизнь спортсмена»
0

Панжинский о критике нейтрального статуса: «Отношусь к этому как к глупости и дилетантству. Так могут говорить только люди, не понимающие жизнь спортсмена»

Панжинский раскритиковал людей, осуждающих спортсменов за нейтральны статус.

Серебряный призер Олимпиады-2010 Александр Панжинский назвал критиков нейтрального статуса диванными экспертами.

«Я отношусь к этому как к глупости и дилетантству. Так могут говорить только люди, не понимающие жизнь профессионального спортсмена, что стоит на кону, что для него значат Олимпийские игры и чемпионаты мира. Как это могут говорить, когда президент нашей страны, министр спорта говорят обратное, что нам нужно стремиться на международную арену.

Были критиканы и диванные эксперты. Но где они теперь и кто вспоминает о том, что Александр Большунов, Денис Спецов, Юлия Ступак, Наталья Непряева (ныне Терентьева) завоевывали свои медали под нейтральным флагом? Никто их после этого не осудил, а только носили на руках.

А кто спросит наших хоккеистов, которые стали олимпийскими чемпионами в 2018 году, что они выступали под нейтральным флагом? Или Алину Загитову и Евгению Медведеву, которые также выиграли под нейтральным флагом? Что-то я не вижу этих депутатов и критиканов, которые говорят, что они не являются олимпийскими чемпионами, а являются предателями», — сказал Панжинский.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: News.ru
logoАлександр Панжинский
отстранение и возвращение России
лыжные гонки
logoсборная России (лыжные гонки)
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Лыжи в Telegram
Материалы по теме
Ишмуратова о том, что лыжники оспорили недопуск в CAS: «Решения по апелляциям принимаются медленно. Есть риск, что к тому времени Олимпийские игры закончатся»
вчера, 20:19
Александр Легков: «Думаю, Вяльбе сделала максимум, чтобы нашим спортсменам разрешили участвовать в международных соревнованиях. Но не все зависит от нее»
5 ноября, 14:43
Норвежский журналист Салтведт: «FIS может летом провести новое голосование о потенциальном возвращении россиян в сезоне-2026/27»
3 ноября, 16:47
Главные новости
Ишмуратова о том, что лыжники оспорили недопуск в CAS: «Решения по апелляциям принимаются медленно. Есть риск, что к тому времени Олимпийские игры закончатся»
вчера, 20:19
Бородавко о запрете на выдачу многоразовых шенгенских виз россиянам: «Не очень хорошее известие, но безвыходных ситуаций не бывает»
вчера, 16:28
Российские паралимпийцы продолжают готовиться к Играм-2026, несмотря на недопуск, заявил Рожков: «Мы взаимодействуем с оргкомитетом Милана»
вчера, 12:31
Губерниев о недопуске лыжников: «Команда Вяльбе в очередной раз не сделала ничего, чтобы попытаться договориться прежде всего с Норвегией»
вчера, 12:16
Журова об апелляции лыжников в CAS: «Они могут затянуть этот процесс, как с Валиевой, когда разбирательство затянулось на годы»
вчера, 09:29
12 спортсменов подписали апелляцию на решение FIS о недопуске россиян
вчера, 09:16
Сергей Крянин: «Благодарны Дегтяреву за то, что он подал апелляцию в CAS и сделал это за всех спортсменов. Это важный поступок»
6 ноября, 19:29
Бородавко об апелляции к FIS на недопуск лыжников: «Правильное решение. Трудно сказать, изменит ли это что-то, но нужно биться до последнего»
6 ноября, 18:45
Дмитрий Чернышенко: «Средняя зарплата тренеров в России увеличилась на 55%, повысился статус тренера»
6 ноября, 17:32
CAS зарегистрировал апелляцию России к FIS на недопуск лыжников
6 ноября, 17:27
Ко всем новостям
Последние новости
«FIS будет стоять на своем. Но надо пытаться и использовать все возможности». Лыжница Медведева об апелляции россиян в CAS
вчера, 13:00
FIS сообщила об отмене этапа Кубка мира по фристайлу в шведском Идре
25 октября, 07:15
Павел Колобков: «Недопуск на Олимпиаду – очень большая потеря для наших лыжников. Это цель всей жизни, ради нее приходят в спорт»
22 октября, 17:47
Белорусский лыжный союз: «Глубоко разочарованы решением FIS о лишении спортсменов законного права выступать на соревнованиях»
22 октября, 11:47
Дмитрий Васильев: «Думаю, что Тириль Венг активно промыли мозги и заразили антироссийским вирусом. Это происходит на всем Западе без исключения»
9 октября, 12:05
Чемпионка Европы по ски-альпинизму Алонсо попала в ДТП и получила серьезные травмы
6 октября, 12:43
Павел Колобков: «Позиция FIS была понятна и полгода, и год назад. Если кто-то и будет допущен, то считанные единицы и даже не лидеры сборной»
26 сентября, 18:14
РУСАДА дисквалифицировало горнолыжницу Попову на один год за нарушение антидопинговых правил
26 сентября, 18:09
МПК примет решение по восстановлению статуса Паралимпийского комитета России 27 сентября
26 сентября, 14:33
Павел Колобков: «Ковентри с самого начала продолжала линию Баха, чьей креатурой является. Никаких сюрпризов здесь нет»
19 сентября, 18:47