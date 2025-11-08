Панжинский о критике нейтрального статуса: «Отношусь к этому как к глупости и дилетантству. Так могут говорить только люди, не понимающие жизнь спортсмена»

Панжинский раскритиковал людей, осуждающих спортсменов за нейтральны статус.

Серебряный призер Олимпиады-2010 Александр Панжинский назвал критиков нейтрального статуса диванными экспертами.

«Я отношусь к этому как к глупости и дилетантству. Так могут говорить только люди, не понимающие жизнь профессионального спортсмена, что стоит на кону, что для него значат Олимпийские игры и чемпионаты мира. Как это могут говорить, когда президент нашей страны, министр спорта говорят обратное, что нам нужно стремиться на международную арену.

Были критиканы и диванные эксперты. Но где они теперь и кто вспоминает о том, что Александр Большунов, Денис Спецов, Юлия Ступак, Наталья Непряева (ныне Терентьева) завоевывали свои медали под нейтральным флагом? Никто их после этого не осудил, а только носили на руках.

А кто спросит наших хоккеистов, которые стали олимпийскими чемпионами в 2018 году, что они выступали под нейтральным флагом? Или Алину Загитову и Евгению Медведеву, которые также выиграли под нейтральным флагом? Что-то я не вижу этих депутатов и критиканов, которые говорят, что они не являются олимпийскими чемпионами, а являются предателями», — сказал Панжинский.