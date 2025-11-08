Егор Сорин: «Попросил бы противников допуска россиян задуматься – чего они добьются, не пуская нас четвертый год на международную арену?»

Тренер Егор Сорин: противники допуска россиян не понимают, что делают.

Тренер российских лыжников Егор Сорин высказался о недопуске российских спортсменов к соревнованиям Международной федерации лыжных видов спорта (FIS).

Совет FIS 21 октября продлил отстранение россиян от турниров, действующее с 2022 года. Спортсмены не смогут принять участие в отборочных соревнованиях на Олимпийские игры-2026.

– В течение недели были немножко грустные мысли. Но основное разочарование у меня было спортсменами так называемой лыжной семьи FIS – норвежцами, шведами... Которые просто не понимают, что они делают, не понимают, что они хотят. Делают жесткие заявления, говоря о том, что не хотят видеть русских рядом с собой на лыжне.

В 80-е годы Гунде Сван в Швеции же соревновался с русскими, когда военный конфликт был в Афганистане.

Я бы, наверное, попросил их [противников допуска россиян] задуматься: чего они добьются, когда не пускают нас четвертый год на международную арену? Кому они делают этим плохо? Ну и хотелось бы все-таки напомнить, что мы все спортсмены, спорт всегда объединял, а не разъединял, как сейчас происходит.

При чем здесь Украина и конкретно спортсмены, которые могли поехать на Олимпиаду в этом [нейтральном] статусе, где ни одного упоминания о стране не было бы? Они были бы настолько ограничены в своих правах по сравнению с теми же самыми норвежскими лыжниками. За этих спортсменов, кто бы ехал, за них никто там не болел бы, не кричал с флагами, как обычно бывает.

– Вы говорите, что скандинавские спортсмены сделали так, что российские спортсмены не могут участвовать в Олимпиаде. Но разве не действия России повлияли на это?

– Я считаю, что нет. Конкретно здесь решал совет FIS, допускать ли спортсменов в нейтральном статусе – по рекомендации Международного олимпийского комитета. Они уже лишили нас флага, гимна, командных дисциплин... Мы и так пошли на определенный компромисс. Для большинства у нас в стране это дико, когда спортсмены едут в нейтральном статусе, без флага, без гимна. Здесь попахивает уже больше русофобией.

Я вижу настоящее лыжного спорта на данный момент не очень радужным. Абсолютное доминирование одной страны, при этом эта страна еще больше всех и кричит, чтобы не допускать спортсменов, которые им не подходят по их убеждениям. Мне кажется, это дико. Наш вид спорта должен развиваться во всем мире, а не в одной стране, – сказал Сорин в интервью шведскому телеканалу SVT.

Три страны задавили FIS и не пустили российские лыжи на Олимпиаду