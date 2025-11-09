  • Спортс
  • «Это был жестокий опыт для нашей семьи». Клэбо рассказал, что его отцу диагностировали лейкемию – тогда лыжнику было 10 лет
2

Йоханнес Клэбо: мне было 10 лет, когда отец заболел лейкемией.

Пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Клэбо признался, что его отец Хокун перенес лейкемию и долгое время лежал в больнице. В то время лыжнику было около 10 лет. 

«Это был жестокий опыт для нашей семьи. Мне было девять или десять лет, когда мы получили это известие. Непросто пережить подобное, когда ты так молод. Отец долго лежал в больнице. Лейкемия – очень серьезное заболевание, и не было никаких гарантий, что он выздоровеет.

К счастью, все закончилось хорошо. Но с тем парнем, который жил в одной палате с папой на протяжении всего лечения, все было не так хорошо, сами понимаете», – сказал лыжник.

Клэбо подчеркнул, что его семья старалась в это время жить нормальной жизнью, насколько это было возможно. Сам он продолжал тренироваться.

«Думаю, это объясняет, почему наша семья такая сплоченная. Вы становитесь очень близки друг другу, когда оказываетесь в таких ситуациях. 

В тот период, когда папа долгое время лежал в больнице, на помощь пришли дедушка с бабушкой. Именно тогда дедушка [Коре Хесфлот] начал возить меня на тренировки и обратно, и вполне естественно, что в результате мы очень сблизились», – сказал Клэбо.

«На охоте на куропаток дед всегда шагал впереди, а за ним – Йоханнес как ученик». Что есть в жизни Клэбо кроме лыж?

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: TV2
logoсборная Норвегии
logoКоре Хесфлот
logoЙоханнес Клэбо
лыжные гонки
Хокун Клэбо
