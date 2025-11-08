Итальянский лыжник Грац: «Недопуск россиян, безусловно, не идет на пользу нашему виду спорта. Мне жаль спортсменов»

Давиде Грац: запрет на участие россиян не идет на пользу лыжным гонкам.

Итальянский лыжник Давиде Грац сожалеет о решении Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) продлить отстранение россиян от турниров.

«Недопуск российских лыжников? Не хочется обсуждать политику, но этот запрет, безусловно, не идет на пользу нашему виду спорта.

Мысли о том, как я мог бы себя представить на их месте, меня расстраивают. Поэтому мне очень жаль российских лыжников», – сказал призер чемпионата мира среди юниоров, участник Олимпиады-2022 Грац.

