Ишмуратова о том, что лыжники оспорили недопуск в CAS: «Решения по апелляциям принимаются медленно. Есть риск, что к тому времени Олимпийские игры закончатся»
Ишмуратова опасается, что решение по апелляции лыжников примут нескоро.
Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Светлана Ишмуратова оценила решение российских лыжников оспорить недопуск к соревнованиям.
В октябре Международная федерация лыжного спорта (FIS) продлила отстранение, которое действует с 2022 года. Спортивный арбитражный суд (CAS) уже зарегистрировал апелляцию российской стороны на это решение.
– Что думаете по поводу апелляции на решение FIS? Поможет она нам?
– Юридически все сделано правильно, все верно. Но, к сожалению, решения по апелляциям, как правило, принимаются медленно. Это уж здесь такой бич – долгое принятие решения. Так что присутствует риск, что к тому времени Олимпийские игры закончатся, – сказала Ишмуратова.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости