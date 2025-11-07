  • Спортс
  Ишмуратова о том, что лыжники оспорили недопуск в CAS: «Решения по апелляциям принимаются медленно. Есть риск, что к тому времени Олимпийские игры закончатся»
Ишмуратова о том, что лыжники оспорили недопуск в CAS: «Решения по апелляциям принимаются медленно. Есть риск, что к тому времени Олимпийские игры закончатся»

Ишмуратова опасается, что решение по апелляции лыжников примут нескоро.

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Светлана Ишмуратова оценила решение российских лыжников оспорить недопуск к соревнованиям.

В октябре Международная федерация лыжного спорта (FIS) продлила отстранение, которое действует с 2022 года. Спортивный арбитражный суд (CAS) уже зарегистрировал апелляцию российской стороны на это решение.

– Что думаете по поводу апелляции на решение FIS? Поможет она нам?

– Юридически все сделано правильно, все верно. Но, к сожалению, решения по апелляциям, как правило, принимаются медленно. Это уж здесь такой бич – долгое принятие решения. Так что присутствует риск, что к тому времени Олимпийские игры закончатся, – сказала Ишмуратова.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
