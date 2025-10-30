  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • Дмитрий Губерниев: «Когда мы вернемся на международные соревнования, все норвежские лыжники полезут обниматься. В глаза они ничего не скажут, они трусы»
7

Дмитрий Губерниев: «Когда мы вернемся на международные соревнования, все норвежские лыжники полезут обниматься. В глаза они ничего не скажут, они трусы»

Дмитрий Губерниев назвал норвежских лыжников трусами.

Ранее олимпийская чемпионка Вероника Степанова после сбора российских лыжников в австрийском Рамзау написала: «Интересно, почему здесь это ОК для того же Клэбо или Иверсена бегать со мной, а на Олимпиаде, – нет, категорически недопустимо? Вот и мне смешно». 

«Для норвежцев нормально вести себя таким образом. Я сам сталкивался с этим. Они будут улыбаться в глаза, а за глаза будут стучать, кляузничать и ябедничать. Как только отвернешься, они попытаются нож в спину тебе засадить.

Но когда мы полноценно вернемся на международные соревнования, все норвежские лыжники полезут обниматься с нашими спортсменами. Вот увидите. В глаза они ничего не скажут, они трусы», – сказал Дмитрий Губерниев.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Все про спорт»
logoсборная Норвегии
лыжные гонки
logoДмитрий Губерниев
logoВероника Степанова
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Лыжи в Telegram
Материалы по теме
Мика Фермойлен: «В России считают, что норвежцы принимают допинг? Разговоры об этом – чистая спекуляция»
вчера, 17:03
Светлана Журова: «Заявления норвежских спортсменов основаны на политике. Они высказывают не свое мнение, а которое им диктуют руководители»
вчера, 10:16
Дмитрий Губерниев: «Экономическая модель местечковых норвежских лыж вылетела в трубу, скоро на еду не хватит, будут русофобией питаться»
28 октября, 06:40
Главные новости
Немецкая ассоциация лыжного спорта признала попавшуюся на допинге Викторию Карл лучшей спортсменкой года
сегодня, 10:53
Денис Спицов: «Только что приехали на сбор, поэтому у нас еще есть силы смеяться! Через пару дней все уже будут серьезные и угрюмые»
сегодня, 06:44
CAS пока не получал апелляцию России по поводу отстранения лыжников от отбора на Олимпиаду-2026
сегодня, 06:33
Лыжи. Кубок Селигдара. Семиков и Крупицкая выиграли «разделки» свободным стилем, Сливко – 4-я, Латыпов – 6-й
сегодня, 06:28
Мика Фермойлен: «В России считают, что норвежцы принимают допинг? Разговоры об этом – чистая спекуляция»
вчера, 17:03
Мика Фермойлен: «Вяльбе точно не виновата в отстранении россиян. Проблема не в ней, а в продолжающемся конфликте»
вчера, 16:03
Светлана Журова: «Заявления норвежских спортсменов основаны на политике. Они высказывают не свое мнение, а которое им диктуют руководители»
вчера, 10:16
Линдси Вонн попала на обложку журнала TIME
28 октября, 18:56Фото
Степанова о сборе в Рамзау: «Интересно, почему здесь OK для Клэбо или Иверсена бегать со мной, а вот на Олимпиаде – категорически недопустимо?»
28 октября, 16:02
«Матч ТВ» направил МОК коммерческое предложение по показу зимних Олимпийских игр-2026
28 октября, 13:56
Ко всем новостям
Последние новости
FIS сообщила об отмене этапа Кубка мира по фристайлу в шведском Идре
25 октября, 07:15
Павел Колобков: «Недопуск на Олимпиаду – очень большая потеря для наших лыжников. Это цель всей жизни, ради нее приходят в спорт»
22 октября, 17:47
Белорусский лыжный союз: «Глубоко разочарованы решением FIS о лишении спортсменов законного права выступать на соревнованиях»
22 октября, 11:47
Дмитрий Васильев: «Думаю, что Тириль Венг активно промыли мозги и заразили антироссийским вирусом. Это происходит на всем Западе без исключения»
9 октября, 12:05
Чемпионка Европы по ски-альпинизму Алонсо попала в ДТП и получила серьезные травмы
6 октября, 12:43
Павел Колобков: «Позиция FIS была понятна и полгода, и год назад. Если кто-то и будет допущен, то считанные единицы и даже не лидеры сборной»
26 сентября, 18:14
РУСАДА дисквалифицировало горнолыжницу Попову на один год за нарушение антидопинговых правил
26 сентября, 18:09
МПК примет решение по восстановлению статуса Паралимпийского комитета России 27 сентября
26 сентября, 14:33
Павел Колобков: «Ковентри с самого начала продолжала линию Баха, чьей креатурой является. Никаких сюрпризов здесь нет»
19 сентября, 18:47
Шарлотте Калла родила второго ребенка
9 августа, 09:25