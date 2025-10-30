Дмитрий Губерниев: «Когда мы вернемся на международные соревнования, все норвежские лыжники полезут обниматься. В глаза они ничего не скажут, они трусы»

Дмитрий Губерниев назвал норвежских лыжников трусами.

Ранее олимпийская чемпионка Вероника Степанова после сбора российских лыжников в австрийском Рамзау написала : «Интересно, почему здесь это ОК для того же Клэбо или Иверсена бегать со мной, а на Олимпиаде, – нет, категорически недопустимо? Вот и мне смешно».

«Для норвежцев нормально вести себя таким образом. Я сам сталкивался с этим. Они будут улыбаться в глаза, а за глаза будут стучать, кляузничать и ябедничать. Как только отвернешься, они попытаются нож в спину тебе засадить.

Но когда мы полноценно вернемся на международные соревнования, все норвежские лыжники полезут обниматься с нашими спортсменами. Вот увидите. В глаза они ничего не скажут, они трусы», – сказал Дмитрий Губерниев.