Крамаренко о победе в спринте: «Эмоции только положительные, безумно рада. В полуфинале все получилось, и финал решила работать так же»

Лыжница Крамаренко о победе в спринте: эмоции положительные, безумно рада.

Лыжница Наталья Крамаренко прокомментировала свою победу в классическом спринте на этапе Кубка России в Ижевске.

Это первая победа спортсменки на Кубке России.

«Эмоции только положительные, безумно рада, что сегодня все получилось. Выходила на полуфинал и думала, что уже финал, потому что состав забега был очень сильный. Поэтому решила, что нужно делать быстрый забег и если что, проскочить лаки-лузером. В полуфинале все получилось, и финал решила работать так же», – сказала Крамаренко.