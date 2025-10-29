  • Спортс
  • Мика Фермойлен: «В России считают, что норвежцы принимают допинг? Разговоры об этом – чистая спекуляция»
Мика Фермойлен: «В России считают, что норвежцы принимают допинг? Разговоры об этом – чистая спекуляция»

Фермойлен заявил, что не подозревает ни норвежцев, ни россиян в допинге.

«В России считают, что норвежцы принимают допинг? Разговоры об этом – чистая спекуляция. Если в России большинство так думает, в Европе все не так. Лично я верю, что все топовые лыжники чисты.

Да, спорт сейчас изменился: тренировки стали жестче, у каждого спортсмена появился свой рацион. Несмотря на это, я не подозреваю никого из своих соперников в употреблении допинга: ни скандинавов, ни россиян.

Я сам за этот год сдал минимум 12-13 тестов, и остальные европейские лыжники тоже примерно столько же», – сказал австрийский лыжник, призер этапов Кубка мира Мика Фермойлен.

В Италии можно сесть за допинг. Казалось бы, при чем тут уход норвежских звезд перед Олимпиадой?

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sport24
лыжные гонки
logoдопинг
logoсборная Австрии
logoсборная России (лыжные гонки)
Мика Фермойлен
logoсборная Норвегии
