Ардашев о заминке Большунова и Терентьева в спринте: «На старте был слишком слабый сигнал, поэтому ребята его проспали»

Ардашев о заминке Большунова и Терентьева в спринте: на старте был слабый сигнал.

Лыжник Сергей Ардашев рассказал, почему Александр Терентьев и Александр Большунов задержались на старте финального забега спринта на этапе Кубка России в Ижевске.

Терентьев одержал в классическом спринте победу, Ардашев стал третьим с отставанием 1,17 секунды, Большунов – четвертым (3,74).

«На старте был слишком слабый сигнал, поэтому ребята его проспали. Они находились слишком далеко от сигнала и не услышали его. Те, кто был ближе к колонке и пистолету, стартовали нормально», – сказал Ардашев в эфире «Матч ТВ».