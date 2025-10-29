Светлана Журова: «Заявления норвежских спортсменов основаны на политике. Они высказывают не свое мнение, а которое им диктуют руководители»

Светлана Журова считает, что норвежские лыжники основывают заявления на политике.

«Заявления норвежских спортсменов, и Клэбо в частности, основаны на политике. Они высказывают не свое мнение, а которое им диктуют руководители.

Норвежцы сейчас как украинцы. Они видят, что тема с недопуском россиян в тренде. Как только ты сказал что-то против российских спортсменов, тебя все цитируют, ты становишься популярным. Таким образом, они тешат свое самолюбие.

Когда норвежцы тренировались и выступали вместе с нашими, никаких проблем и претензий у них не было, они любили нас. А сейчас они резко против нас. Это лукавство и двойные стандарты мы видим уже много лет.

Если ты нормальный спортсмен, ты скажешь, что тебе неинтересно выступать с самим собой. Когда ты выигрываешь медаль в полноценной конкуренции со всеми сильнейшими, тогда ты действительно счастлив. А без наших лыжников этой конкуренции у норвежцев просто нет, они выигрывают медали налегке», – сказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту.