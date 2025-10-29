  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • Светлана Журова: «Заявления норвежских спортсменов основаны на политике. Они высказывают не свое мнение, а которое им диктуют руководители»
1

Светлана Журова: «Заявления норвежских спортсменов основаны на политике. Они высказывают не свое мнение, а которое им диктуют руководители»

Светлана Журова считает, что норвежские лыжники основывают заявления на политике.

«Заявления норвежских спортсменов, и Клэбо в частности, основаны на политике. Они высказывают не свое мнение, а которое им диктуют руководители.

Норвежцы сейчас как украинцы. Они видят, что тема с недопуском россиян в тренде. Как только ты сказал что-то против российских спортсменов, тебя все цитируют, ты становишься популярным. Таким образом, они тешат свое самолюбие.

Когда норвежцы тренировались и выступали вместе с нашими, никаких проблем и претензий у них не было, они любили нас. А сейчас они резко против нас. Это лукавство и двойные стандарты мы видим уже много лет.

Если ты нормальный спортсмен, ты скажешь, что тебе неинтересно выступать с самим собой. Когда ты выигрываешь медаль в полноценной конкуренции со всеми сильнейшими, тогда ты действительно счастлив. А без наших лыжников этой конкуренции у норвежцев просто нет, они выигрывают медали налегке», – сказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ВсеПроСпорт
лыжные гонки
logoсборная Норвегии
отстранение и возвращение России
logoСветлана Журова
Политика
logoсборная России (лыжные гонки)
logoЙоханнес Клэбо
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Лыжи в Telegram
Материалы по теме
Бородавко о позиции норвежцев по допуску российских лыжников: «Думаю, это такая месть за Игры в Пекине»
27 октября, 18:19
Мика Фермойлен: «Я бы хотел соревноваться с Коростелевым, Волковым – но чтобы они выступали под нейтральным флагом»
26 октября, 10:24
Матыцин о недопуске лыжников: «Решение носит откровенно политизированный характер. Цель скандинавских государств – любой ценой устранить сильных соперников»
22 октября, 18:43
Главные новости
Линдси Вонн попала на обложку журнала TIME
вчера, 18:56Фото
Степанова о сборе в Рамзау: «Интересно, почему здесь OK для Клэбо или Иверсена бегать со мной, а вот на Олимпиаде – категорически недопустимо?»
вчера, 16:02
«Матч ТВ» направил МОК коммерческое предложение по показу зимних Олимпийских игр-2026
вчера, 13:56
Дмитрий Губерниев: «Экономическая модель местечковых норвежских лыж вылетела в трубу, скоро на еду не хватит, будут русофобией питаться»
вчера, 06:40
Журова о соглашении Федерации лыж США с армией: «На Олимпийских играх спортсменам нельзя будет использовать военную символику, это запрещено МОК»
27 октября, 18:58
Бородавко о позиции норвежцев по допуску российских лыжников: «Думаю, это такая месть за Игры в Пекине»
27 октября, 18:19
Вероника Степанова: «Не надо альтернативных, параллельных и прочих «олимпиад» за госсчет!»
27 октября, 13:55
Губерниев об идее альтернативной Олимпиады: «Не думаю, что дело дойдет до новых Игр дружбы, тем более мы еще старые не провели»
27 октября, 11:27
В России обсуждают проведение альтернативной Олимпиады (Odds)
27 октября, 08:57
«В словах Степановой есть и доля шутки, и доля бреда». Фермойлен о предложении забеременеть, чтобы не проходить допинг-тесты
27 октября, 08:45
Ко всем новостям
Последние новости
FIS сообщила об отмене этапа Кубка мира по фристайлу в шведском Идре
25 октября, 07:15
Павел Колобков: «Недопуск на Олимпиаду – очень большая потеря для наших лыжников. Это цель всей жизни, ради нее приходят в спорт»
22 октября, 17:47
Белорусский лыжный союз: «Глубоко разочарованы решением FIS о лишении спортсменов законного права выступать на соревнованиях»
22 октября, 11:47
Дмитрий Васильев: «Думаю, что Тириль Венг активно промыли мозги и заразили антироссийским вирусом. Это происходит на всем Западе без исключения»
9 октября, 12:05
Чемпионка Европы по ски-альпинизму Алонсо попала в ДТП и получила серьезные травмы
6 октября, 12:43
Павел Колобков: «Позиция FIS была понятна и полгода, и год назад. Если кто-то и будет допущен, то считанные единицы и даже не лидеры сборной»
26 сентября, 18:14
РУСАДА дисквалифицировало горнолыжницу Попову на один год за нарушение антидопинговых правил
26 сентября, 18:09
МПК примет решение по восстановлению статуса Паралимпийского комитета России 27 сентября
26 сентября, 14:33
Павел Колобков: «Ковентри с самого начала продолжала линию Баха, чьей креатурой является. Никаких сюрпризов здесь нет»
19 сентября, 18:47
Шарлотте Калла родила второго ребенка
9 августа, 09:25