  • Фермойлен о встрече с Большуновым на сборе в Рамзау: «Саша классный парень, и я был немного удивлен, что он хорошо говорит по-английски»
Фермойлен о встрече с Большуновым на сборе в Рамзау: «Саша классный парень, и я был немного удивлен, что он хорошо говорит по-английски»

Австрийский лыжник Фермойлен рассказал о встрече с Большуновым на сборе в Рамзау.

– Ваши слова о лидере нашей сборной Александре Большунове завирусились в России. Удивлены?

– Знаю, что вокруг этого возникло много споров, что, на мой взгляд, действительно странно. Ведь я один из немногих западных лыжников, особенно с некоторой медийной значимостью, который говорит на тему России. И говорит не просто: «Я их ненавижу, бла-бла-бла», а имеет свое аргументированное мнение. Я не согласен с политическими взглядами вашего правительства, но это не означает, что я ненавижу всех россиян. Они были моими друзьями, когда мы еще соревновались. И они остаются моими друзьями сейчас.

У меня голландские родители, я родился и вырос в Австрии, а большую часть года живу в Норвегии. Но когда я нахожусь в Рамзау, в моем родном городе, а там появляется Вероника Степанова, и единственное, что она делает, – это пишет в Telegram, как здесь дерьмово, я думаю: «Тогда возвращайся домой, чао!» Если бы я сейчас поехал в Россию и постил бы в соцсетях, что ненавижу все русское, вам бы это тоже не очень понравилось. Правда?

– У вас сейчас была возможность лично поговорить с российскими лыжниками?

– Да, я общался со многими из них.

– Как проходило общение?

– Было приятно с ними встретиться, особенно с некоторыми старыми друзьями, с которыми я соревновался на юниорских и молодежных чемпионатах мира. Например, с Сергеем Волковым. Раньше мы много общались, да и сейчас продолжаем. Правда, с Большуновым я раньше был знаком не столь хорошо. Но теперь, очевидно, это изменилось. Надеюсь, что Александр теперь тоже знает, кто я такой. Когда я увидел его на роллерной трассе, то начал с ним общаться, и это было приятно. Он мне очень понравился. Саша классный парень, и я был немного удивлен, что он хорошо говорит по-английски. Так что это была очень теплая встреча.

– Как бы вы оценили его физическую форму?

– Сложно сказать, потому что это только тренировки, а не соревнования. Но русские всегда готовились в Рамзау – последние лет 30, а может, и больше, чем я живу на свете. Ваши спортсмены часто меня впечатляли. Я видел, как они усердно трудятся. И когда Большунов работал в сезоне-2021/22 в Рамзау, я был в шоке. Он был так быстр и двигался так легко...

Теперь, когда я катался с ним, мне показалось, что его навыки не на том уровне, что на Олимпиаде 2022 года. А еще я заметил, что, когда мы разговаривали, он тяжело дышал. Так что у меня сложилось впечатление, что Александр не в той же форме, что был три года назад. Большунов-2022 – это, наверное, самый высокий уровень, который мы когда-либо видели в лыжах. И не так уж странно, что сейчас он, возможно, не столь хорош, – сказал Мика Фермойлен.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спорт-Экспресс
