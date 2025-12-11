  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • МОК оставил в силе рекомендации допускать взрослых спортсменов из России и Беларуси к турнирам в нейтральном статусе
10

МОК оставил в силе рекомендации допускать взрослых спортсменов из России и Беларуси к турнирам в нейтральном статусе

МОК сохранил рекомендации по допуску взрослых российских спортсменов.

Международный олимпийский комитет (МОК) оставил в силе рекомендации допускать взрослых спортсменов из России и Беларуси к соревнованиям только в нейтральном статусе и при соблюдении строгих условий.

Ранее МОК снял ограничения для участников юношеских турниров из России и Беларуси. Им разрешили выступать на международных стартах с флагом и гимном страны. 

«Рекомендации МОК для международных федераций и организаторов международных спортивных мероприятий от 28 марта 2023 года должны оставаться в силе для соревнований среди взрослых. Они будут пересматриваться по мере необходимости.

Существующие санкции против правительств России и Беларуси также должны оставаться в силе.

В частности, ограничения на аккредитации или приглашения на международные спортивные мероприятия или встречи для государственных должностных лиц из России и Беларуси должны сохраняться – как для взрослых, так и для юношеских мероприятий», – говорится в релизе МОК.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: МОК
logoолимпийская сборная Беларуси
logoОлимпийская сборная России
logoМОК
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Лыжи в Telegram
Материалы по теме
МОК разрешил допускать российских участников юношеских турниров к соревнованиям с флагом и гимном страны
11 декабря, 16:44
Шамиль Тарпищев: «Мне кажется, в 2027 году мы будем участвовать с флагом и гимном везде»
11 декабря, 10:05
Михаил Дегтярев: «Несмотря на то, что мы еще на середине пути по полноценному возвращению на мировую спортивную арену, мы чувствуем поддержку МОК»
10 декабря, 10:13
Главные новости
Егор Сорин: «Коростелев больше тяготеет к дистанционным гонкам, и у нас было понимание, что на Кубке мира ему будет сложнее всего в спринте»
6 минут назад
⚡ Лыжи. Кубок мира. Шанава выиграл коньковый спринт, Пеллегрино – 2-й, Вике – 3-й, Клэбо выбыл в 1/4 финала, Коростелев – в квалификации
17 минут назад
⚡ Лыжи. Кубок мира. Сундлинг победила в коньковом спринте, Мирвол – 2-я, Фендрих – 3-я, Непряева выбыла в квалификации
29 минут назад
Клэбо впервые с 2016 года не смог выйти в 1/2 финала в спринте
52 минуты назад
Бородавко о словах Рибом про россиян: «С таким встречаемся постоянно. Особенно со шведско-норвежской стороны. Они очень не любят соперников»
сегодня, 15:44
Дмитрий Губерниев: «Не понимаю тех, кто говорит, что два русских лыжника вдруг начнут у всех выигрывать. Была задача попасть на Олимпиаду – они ее выполнили»
сегодня, 15:19
Наталья Коростелева о дебюте сына на КМ: «Очень сложно с листа бежать, не проводя скоростной работы. По своему опыту знаю, что в Давосе очень тяжело»
сегодня, 15:17
«Коростелев и Непряева выступили не по своим силам. На следующих стартах будут выглядеть увереннее». Бородавко о Кубке мира
сегодня, 15:11
Савелий Коростелев: «Я очень рад, что дебютировал на Кубке мира. Но было бы лучше, если бы я сделал это в дистанционной гонке»
сегодня, 14:44
Коростелев о дебюте на Кубке мира: «Это было дерьмо»
сегодня, 14:37
Ко всем новостям
Последние новости
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Крупицкая лидирует, Непряева – 2-я, Никитина – 3-я
11 декабря, 13:35
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Ардашев лидирует, Коростелев – 2-й, Горбунов – 3-й, Большунов – 12-й
11 декабря, 13:29
Крянин о допуске лыжников: «Хорошо, что предоставляется возможность выступать даже в этих сложных условиях»
10 декабря, 13:35
Большунов получил предупреждение за нарушение вида хода в масс-старте на Кубке России в Тюмени
7 декабря, 16:47
Лыжи. Кубок мира. Клэбо лидирует в общем зачете у мужчин, Амундсен – 2-й, Ниенге – 3-й, Фермойлен – 5-й
7 декабря, 13:12
Лыжи. Кубок мира. Диггинс лидирует в общем зачете у женщин, Илар – 2-я, Сундлинг – 3-я
7 декабря, 11:29
Александр Легков: «Надеюсь, лыжники поедут и на международные соревнования, и на Олимпиаду»
2 декабря, 11:14
Вероника Логинова: «РУСАДА вышло на новый уровень. Делаем даже больше, чем требуют документы по антидопинговой деятельности»
19 ноября, 18:57
Федор Конюхов: «Российских спортсменов не ждут на международных турнирах. Потому что знают: если приедут русские, то выиграют»
15 ноября, 09:52
«FIS будет стоять на своем. Но надо пытаться и использовать все возможности». Лыжница Медведева об апелляции россиян в CAS
7 ноября, 13:00