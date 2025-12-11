МОК оставил в силе рекомендации допускать взрослых спортсменов из России и Беларуси к турнирам в нейтральном статусе

МОК сохранил рекомендации по допуску взрослых российских спортсменов.

Международный олимпийский комитет (МОК) оставил в силе рекомендации допускать взрослых спортсменов из России и Беларуси к соревнованиям только в нейтральном статусе и при соблюдении строгих условий.

Ранее МОК снял ограничения для участников юношеских турниров из России и Беларуси. Им разрешили выступать на международных стартах с флагом и гимном страны.

«Рекомендации МОК для международных федераций и организаторов международных спортивных мероприятий от 28 марта 2023 года должны оставаться в силе для соревнований среди взрослых. Они будут пересматриваться по мере необходимости.

Существующие санкции против правительств России и Беларуси также должны оставаться в силе.

В частности, ограничения на аккредитации или приглашения на международные спортивные мероприятия или встречи для государственных должностных лиц из России и Беларуси должны сохраняться – как для взрослых, так и для юношеских мероприятий», – говорится в релизе МОК.