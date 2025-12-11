«Хочу обойти всех, а не только Клэбо. Но прежде всего просто получить удовольствие». Коростелев ответил на вопросы норвежских журналистов
Российский лыжник Савелий Коростелев ответил на вопросы норвежского издания Adresseavisen.
Коростелев получил нейтральный статус от Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) и выступит на третьем этапе Кубка мира в Давосе.
О форме и амбициях:
– Если честно, я сам не совсем понимаю, насколько хорош сейчас мой уровень и насколько высок уровень в России. Но дело не в том, что я хочу обойти только Клэбо – я хочу обойти всех. Но прежде всего я просто хочу получать удовольствие.
Я не участвовал непосредственно в процессе подачи апелляции, но, конечно, рад, что все закончилось именно так. С нетерпением жду того, что впереди.
О том, что недавно удалось обойти в спурте Александра Большунова:
– Я знаю не больше вас, так что мне тоже интересно. Никто не знает, насколько сильным ориентиром является Большунов, но ощущения хорошие.
Про тестирование на допинг:
– Не помню точного числа, но тестирование проходило регулярно весь период, а в последнее время – еще интенсивнее.
О владении английским:
– Я всегда мечтал стать лыжником и хочу, чтобы меня понимали во время путешествий. Я брал частные уроки английского, чтобы избежать недопониманий. Это упростило процесс подачи заявки, и все было готово к моменту решения Cпортивного арбитражного суда.
