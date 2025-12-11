«Хочу обойти всех, а не только Клэбо. Но прежде всего просто получить удовольствие». Коростелев ответил на вопросы норвежских журналистов

Лыжник Савелий Коростелев: хочу обойти на Кубке мира всех соперников.

Российский лыжник Савелий Коростелев ответил на вопросы норвежского издания Adresseavisen.

Коростелев получил нейтральный статус от Международной федерации лыжных видов спорта (FIS ) и выступит на третьем этапе Кубка мира в Давосе.

О форме и амбициях:

– Если честно, я сам не совсем понимаю, насколько хорош сейчас мой уровень и насколько высок уровень в России. Но дело не в том, что я хочу обойти только Клэбо – я хочу обойти всех. Но прежде всего я просто хочу получать удовольствие.

Я не участвовал непосредственно в процессе подачи апелляции, но, конечно, рад, что все закончилось именно так. С нетерпением жду того, что впереди.

О том, что недавно удалось обойти в спурте Александра Большунова:

– Я знаю не больше вас, так что мне тоже интересно. Никто не знает, насколько сильным ориентиром является Большунов, но ощущения хорошие.

Про тестирование на допинг:

– Не помню точного числа, но тестирование проходило регулярно весь период, а в последнее время – еще интенсивнее.

О владении английским:

– Я всегда мечтал стать лыжником и хочу, чтобы меня понимали во время путешествий. Я брал частные уроки английского, чтобы избежать недопониманий. Это упростило процесс подачи заявки, и все было готово к моменту решения Cпортивного арбитражного суда.

