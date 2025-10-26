  • Спортс
Сергей Волков: «Спортсмены, от которых западный мир так явно дистанцируется, не могли сдержать улыбок, когда прочитали, что нейтральным атлетам не разрешено выступать»

Лыжник Волков рассказал о реакции российской команды на решение FIS о недопуске.

21 октября совет Международной федерации лыжного спорта (FIS) оставил в силе отстранение россиян от турниров, которое длится с 2022 года. Против допуска выступала, в частности, норвежская федерация.

«Мне очень жаль. Я видел, как моя девушка и мой друг плакали после объявления решения, поскольку они были основными кандидатами на участие в соревнованиях, если бы была разрешена квота 1+1.

Я понимаю, что FIS решила не допустить страну и всех ее спортсменов к участию в соревнованиях, но не понимаю, почему эта возможность не была предоставлена ​​действительно нейтральным спортсменам.

Я не понимаю, почему спортсмены, которые никогда не участвовали в политических играх, посвятили всю свою жизнь спорту и каждую минуту думали об Олимпиаде, не могут быть допущены к участию. Очень печально, что спортсмены из скандинавских стран, выступившие в поддержку запрета, не могут поставить себя на наше место и по-настоящему понять нас.

Спортсмены, от которых западный мир так явно дистанцируется и которых так отчаянно хочет отстранить, были счастливы и не могли сдержать улыбок за ужином, когда прочитали в вечерних новостях о том, что нейтральным спортсменам не разрешено выступать. 

Похоже, запретить их участие было важнее, чем защитить нейтральных спортсменов», – цитирует Сергея Волкова Aftenposten. 

Степанова опять передумала: утром – уверенно ехала на Олимпиаду, вечером – высмеивала FIS

Опубликовала: Мария Величко
лыжные гонки
logoСергей Волков
logoFIS
logoсборная России жен (лыжные гонки)
logoсборная России (лыжные гонки)
