  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • Степанова – на слова австрийского лыжника о допинг-тестах в России: «Так забеременей, какие проблемы! Даже WADA не додумалось еще беременных и кормящих матерей проверять»
13

Степанова – на слова австрийского лыжника о допинг-тестах в России: «Так забеременей, какие проблемы! Даже WADA не додумалось еще беременных и кормящих матерей проверять»

Вероника Степанова иронично ответила австрийскому лыжнику на слова о допинге.

Австриец Мика Фермойлен ранее заявил, что противники допуска россиян до соревнований беспокоятся из-за ситуации с допинг-тестами в России: «Вероника Степанова недавно сказала, что ее проверяли всего один раз за последние полтора года. Здесь я присоединюсь к скандинавам и скажу, что это несерьезно».

«Так забеременей, какие проблемы! Даже WADA (Всемирное антидопинговое агентство – Спортс’’) не додумалось еще беременных и кормящих матерей проверять 😆», – написала олимпийская чемпионка Степанова в своем телеграм-канале.

В феврале этого года у Степановой родилась дочь.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: телеграм-канал Вероники Степановой
Мика Фермойлен
logoсборная России жен (лыжные гонки)
logoВероника Степанова
лыжные гонки
logoсборная Австрии
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Лыжи в Telegram
Материалы по теме
Фермойлен о противниках допуска россиян: «Их беспокоит ситуация с допингом в России. В спорте высших достижений проверки должны быть регулярными»
сегодня, 09:28
Вероника Степанова: «Все любители «спорта без политики» забыли, что вовсе не в частном клубе состоят. Деньги выделяет законодательная власть страны»
сегодня, 06:05
Фермойлен об отстранении российских лыжников: «Россия, похоже, единственная, кто столкнулся с подобным. Этот двойной стандарт меня не совсем устраивает»
вчера, 06:58
Главные новости
Дмитрий Васильев: «Норвежцы пытаются любыми способами не допустить наших спортсменов и упрочить свое доминирование. Но мы-то знаем, чего стоят их победы»
3 минуты назад
Дмитрий Губерниев: «Вся Норвегия обосрется, если допустить кого-то из наших молодых лыжников»
сегодня, 11:48
47 стран из 141 ответили на опрос FIS по российским лыжникам. 60% из ответивших поддерживали допуск
сегодня, 10:02
Фермойлен о противниках допуска россиян: «Их беспокоит ситуация с допингом в России. В спорте высших достижений проверки должны быть регулярными»
сегодня, 09:28
Okko покажет этапы Кубка мира по лыжным гонкам, горным лыжам, прыжкам с трамплина, фристайлу и сноуборду («Телеспортивные бредни»)
сегодня, 08:53
Вероника Степанова: «Все любители «спорта без политики» забыли, что вовсе не в частном клубе состоят. Деньги выделяет законодательная власть страны»
сегодня, 06:05
Лыжник Коростелев о недопуске россиян: «Несмотря ни на какие обстоятельства в мире, я буду приверженцем фразы «Спорт вне политики»
вчера, 16:51
Дмитрий Губерниев: «Норвежские гимнасты уже объявили бойкот из-за Мельниковой? Пловцы скандинавские молчали! Только лыжники с биатлонистами усиленно борются»
вчера, 16:21
Бюджет зимней Олимпиады-2030 во Франции составит 2,1 млрд евро
вчера, 11:50
Фермойлен об отстранении российских лыжников: «Россия, похоже, единственная, кто столкнулся с подобным. Этот двойной стандарт меня не совсем устраивает»
вчера, 06:58
Ко всем новостям
Последние новости
FIS сообщила об отмене этапа Кубка мира по фристайлу в шведском Идре
сегодня, 07:15
Павел Колобков: «Недопуск на Олимпиаду – очень большая потеря для наших лыжников. Это цель всей жизни, ради нее приходят в спорт»
22 октября, 17:47
Белорусский лыжный союз: «Глубоко разочарованы решением FIS о лишении спортсменов законного права выступать на соревнованиях»
22 октября, 11:47
Дмитрий Васильев: «Думаю, что Тириль Венг активно промыли мозги и заразили антироссийским вирусом. Это происходит на всем Западе без исключения»
9 октября, 12:05
Чемпионка Европы по ски-альпинизму Алонсо попала в ДТП и получила серьезные травмы
6 октября, 12:43
Павел Колобков: «Позиция FIS была понятна и полгода, и год назад. Если кто-то и будет допущен, то считанные единицы и даже не лидеры сборной»
26 сентября, 18:14
РУСАДА дисквалифицировало горнолыжницу Попову на один год за нарушение антидопинговых правил
26 сентября, 18:09
МПК примет решение по восстановлению статуса Паралимпийского комитета России 27 сентября
26 сентября, 14:33
Павел Колобков: «Ковентри с самого начала продолжала линию Баха, чьей креатурой является. Никаких сюрпризов здесь нет»
19 сентября, 18:47
Шарлотте Калла родила второго ребенка
9 августа, 09:25