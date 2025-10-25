Степанова – на слова австрийского лыжника о допинг-тестах в России: «Так забеременей, какие проблемы! Даже WADA не додумалось еще беременных и кормящих матерей проверять»

Вероника Степанова иронично ответила австрийскому лыжнику на слова о допинге.

Австриец Мика Фермойлен ранее заявил, что противники допуска россиян до соревнований беспокоятся из-за ситуации с допинг-тестами в России: «Вероника Степанова недавно сказала, что ее проверяли всего один раз за последние полтора года. Здесь я присоединюсь к скандинавам и скажу, что это несерьезно ».

«Так забеременей, какие проблемы! Даже WADA (Всемирное антидопинговое агентство – Спортс’’) не додумалось еще беременных и кормящих матерей проверять 😆», – написала олимпийская чемпионка Степанова в своем телеграм-канале.

В феврале этого года у Степановой родилась дочь.