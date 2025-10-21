Большунов и австрийский лыжник Фермойлен встретились на сборе в Рамзау: «Александр считал, что шанс поехать на Олимпиаду – 1%. Но мы понимаем, что это 0%»

Александр Большунов встретился с австрийским лыжником в Австрии.

Трехкратный олимпийский чемпион Большунов и другие российские спортсмены из группы Юрия Бородавко проводили сбор в австрийском Рамзау 2–20 октября. О встрече с ними, и в частности с Большуновым, рассказал австриец Мика Фермойлен .

«Он (Большунов) считал, что шанс поехать на Кубок мира и Олимпиаду этой зимой составляет 1%. Но мы понимаем, что шансы 0%.

Помню, что раньше, когда русские приезжали в Рамзау, они всегда тренировались на лыжероллерах очень интенсивно. Но сейчас все немного наоборот. Мне кажется, они бежали довольно медленно.

Большунов, похоже, не в лучшей форме. Он тяжеловато дышит, да и в плане техники выглядит не так хорошо. Я спросил его об этом, и он ответил, что у него в Рамзау стандартный интервал. В 2022 году он проходил здесь круг за 2 минуты 30 секунд, а в этом году – за 2 минуты 50 секунд. Они лишились международных стартов и не очень хорошо представляют, какой сейчас уровень.

Хочу ли я, чтобы Россия соревновалась, и хочу ли я, чтобы сборная России соревновалась в Кубке мира? Нет, точно не хочу. У нас в Европе сложился свой образ жизни, и Россия его нарушила. И это русские хотят присоединиться к нам, а не мы к ним. Думаю, это нужно проговорить очень четко.

Хочу ли я, чтобы мои друзья вновь могли соревноваться? Да, хочу», – рассказал Фермойлен норвежскому изданию Nettavisen, отметив, что общается с несколькими россиянами.

Сегодня, 21 октября, совет Международной федерации лыжного спорта (FIS) рассмотрит вопрос о возможном допуске россиян на турниры.

Ранее Фермойлен общался с лыжником Сергеем Волковым в подкасте Skirious Problems.