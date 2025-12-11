FIS отклонила заявку лыжника Сергея Ардашева на нейтральный статус

Заявка лыжника Ардашева на нейтральный статус была отклонена.

Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) не одобрила выдачу нейтрального статуса российскому лыжнику Сергею Ардашеву . Об этом сообщил сам спортсмен.

«Отклонено. В следующий раз...» – написал Ардашев в соцсети.

Сегодня Ардашев выиграл классическую гонку с раздельным стартом на 15 км на этапе Кубка России в Чусовом. Он лидирует в общем зачете Кубка России.

Ранее FIS выдала нейтральные статусы российским лыжникам Савелию Коростелеву и Дарье Непряевой, а также сервисмену Евгению Уфтикову.

