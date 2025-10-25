  • Спортс
  • Дмитрий Губерниев: «Вся Норвегия обосрется, если допустить кого-то из наших молодых лыжников»
Дмитрий Губерниев: «Вся Норвегия обосрется, если допустить кого-то из наших молодых лыжников»

Дмитрий Губерниев резко высказался об антироссийской позиции Норвегии в лыжах.

21 октября совет Международной федерации лыжного спорта (FIS) оставил в силе отстранение россиян от турниров, которое длится с 2022 года. Против допуска выступала, в частности, норвежская федерация.

«Они же просто образцы человеколюбия и поборники демократии. Конечно, вся Норвегия обосрется, если допустить Алину Пеклецову и кого-то из наших молодых лыжников. Это же Алина Пеклецова несет за все ответственность. Поэтому и наши паралимпийцы в той же ситуации, им даже не дают отобраться.

Вот норвежские гимнасты и пловцы устраивали бойкот, когда наши приехали на чемпионаты мира? А здесь они дешево купили руководство FIS тем, что они угрожали бойкотом. Ничего они, конечно бы, не стали бойкотировать. Поборники демократиии, живущие в прекрасной стране с демократическими институтами, ведут себя гадко. 

Я не знаю, зачем устраивать эти опросы (FIS спрашивала мнение федераций стран о возможном допуске россиян – Спортс’’). Факт в том, что позиции норвежцев крепки в зимних видах спорта. Я все равно убежден, что норвежцы держат в уме, что без русских они выиграют больше олимпийских медалей.

Олимпийское золото есть олимпийское золото, а с Большуновым, Коростелевым, Терентьевой и другими шансов меньше. А в том, что касается молодежи и паралимпийцев, это просто подленько и гаденько», – сказал спортивный комментатор Губерниев.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «ВсеПроСпорт»
