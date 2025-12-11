  • Спортс
  • Маркус Крамер: «Рад, что российские лыжники вернулись. Когда FIS в октябре решила сохранить отстранение, они были очень расстроены»
5

Маркус Крамер: «Рад, что российские лыжники вернулись. Когда FIS в октябре решила сохранить отстранение, они были очень расстроены»

Экс-тренер российских лыжников Крамер: рад, что россияне вернулись на Кубок мира.

Бывший тренер российских лыжников Маркус Крамер, который сейчас работает в команде Италии, рад, что россияне начали получать нейтральные статусы для участия в международных стартах.

Ранее Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) предоставила нейтральный статус Савелию Коростелеву и Дарье Непряевой, а также сервисеру Евгению Уфтикову.

– Я рад, что они вернулись. Когда FIS в октябре решила сохранить отстранение россиян, они были очень расстроены.

– Им тяжело из-за того, что такие страны, как Норвегия и Швеция, имеют столь сильные мнения?

– Они знают об их мнениях. Это не новость. Теперь все должны уважать решение CAS. Я уважаю то, что у спортсменов могут быть другие взгляды, но надеюсь, что они смогут уважать это решение и спортсменов, когда те вернутся.

Я получил очень много неприятных сообщений. Я был сильно шокирован, потому что не думал, что люди могут так себя вести. Я не политик, я просто тренер спортсменов, дружелюбно настроенных по отношению к другим. Поэтому надеюсь, что все будут уважать их, когда они вернутся.

– Вам приходили сообщения в этом году?

– Нет, это было в 2022-м, – сказал Крамер.

Также тренер высказался о готовности Савелия Коростелева к Кубку мира.

– Я уверен, что он будет очень силен. Я знаю его с тех пор, как ему было 16 лет. Он сын Натальи Коростелевой, а ее муж работает в нашей сервис-бригаде, поэтому Савелий иногда ездит с нами на тренировочные сборы.

Я был очень удивлен, когда увидел его в 16 лет. То же самое было, когда я впервые наблюдал за Альваром Мюльбаком. Эти ребята – большие таланты, – отметил Крамер в интервью Dagbladet.

Лыжники возвращаются на Кубок мира! Для отбора на Олимпиаду – всего 2 гонки

Опубликовано: Полина Лоцик
