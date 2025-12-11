Горнолыжницу Гизин доставили в больницу вертолетом после падения во время тренировки по скоростному спуску в Санкт-Морице
Горнолыжницу Гизин доставили в больницу после падения на тренировке.
Двукратная олимпийская чемпионка Мишель Гизин была доставлена в больницу вертолетом после падения во время тренировки по скоростному спуску в швейцарском Санкт-Морице.
Инцидент произошел на тренировке в рамках этапа Кубка мира. Спортсменка потеряла равновесие в нижней части трассы и врезалась в ограждение, прорвав первую страховочную сетку из двух. Медицинская бригада оказала Гизин первую помощь, затем ее госпитализировали.
Подробности состояния швейцарской спортсменки неизвестны, однако, по данным издания Blick, она находилась в сознании и даже шутила после падения.
Гизин – олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 и Пекина-2022 в комбинации.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Blick
