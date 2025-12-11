Сервисер российских лыжников Евгений Уфтиков получил нейтральный статус от FIS
Сервисер Евгений Уфтиков получил нейтральный статус от FIS.
Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) предоставила нейтральный статус российскому сервисмену Евгению Уфтикову.
Накануне нейтральный статус получили лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева, которые смогут принять участие в гонках этапа Кубка мира в швейцарском Давосе.
Также сегодня статус получили белорусские лыжницы Анна Мачехина и Анна Королева, которые ранее соревновались на Кубке России. Обновленный список размещен на сайте FIS.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: FIS
