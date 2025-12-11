  • Спортс
  • Сервисер российских лыжников Евгений Уфтиков получил нейтральный статус от FIS
Сервисер российских лыжников Евгений Уфтиков получил нейтральный статус от FIS

Сервисер Евгений Уфтиков получил нейтральный статус от FIS.

Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) предоставила нейтральный статус российскому сервисмену Евгению Уфтикову.

Накануне нейтральный статус получили лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева, которые смогут принять участие в гонках этапа Кубка мира в швейцарском Давосе. 

Также сегодня статус получили белорусские лыжницы Анна Мачехина и Анна Королева, которые ранее соревновались на Кубке России. Обновленный список размещен на сайте FIS.

Лыжники возвращаются на Кубок мира! Для отбора на Олимпиаду – всего 2 гонки

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: FIS
Анна Королева
Анна Мачехина
logoКубок мира
logoсборная Беларуси жен
logoFIS
лыжные гонки
logoсборная России (лыжные гонки)
