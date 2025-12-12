FIS допустит российских паралимпийцев к соревнованиям с флагом и гимном по решению CAS

FIS допустит российских паралимпийцев к соревнованиям с флагом и гимном.

Международная федерация лыжных видов спорта (FIS ) обязуется допустить российских паралимпийцев к соревнованиям с флагом, гимном и национальной символикой, согласно решению Спортивного арбитражного суда (CAS).

Об этом говорится в сообщении на сайте организации.

«Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) сегодня получила измененное решение Спортивного арбитражного суда относительно программы нейтральных атлетов (AIN) на соревнованиях под эгидой FIS.

В измененном решении CAS указано следующее:

FIS предписано допускать к участию во всех своих соревнованиях, а не только в квалификационных стартах к зимним Олимпийским играм-2026, атлетов и вспомогательный персонал, которые соответствуют критериям допуска для нейтральных атлетов (AIN).

FIS предписано допускать российских паралимпийцев к участию во всех своих соревнованиях на условиях, которые рекомендованы Международным паралимпийским комитетом (IPC) – то есть без применения схемы AIN.

FIS принимает к сведению измененное решение, вынесенное CAS, и по-прежнему обязуется предпринять все необходимые оперативные шаги для его реализации», – говорится в сообщении международной федерации.

В сентябре этого года Международный паралимпийский комитет восстановил статус Паралимпийского комитета России, допустив россиян к участию в международных соревнованиях с флагом и гимном.

Однако 21 октября FIS приняла решение не допускать российских и белорусских спортсменов и параспортсменов к олимпийским квалификационным соревнованиям даже в нейтральном статусе.

В ноябре CAS зарегистрировал апелляцию российской стороны на решение FIS не допускать спортсменов к международным турнирам. В начале декабря апелляция была частично удовлетворена.

Наших паралимпийцев пустили на Игры с флагом и гимном! Вот как Россия этого добилась