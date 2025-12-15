  • Спортс
Александр Легков: «От желания приехать на Олимпиаду не отказываюсь. Если смогу найти время, с радостью поддержу наших лыжников в Милане»

Легков рассказал, что, возможно, посетит Олимпиаду-2026 в Италии.

Олимпийский чемпион по лыжам Александр Легков рассказал о желании посетить Олимпиаду-2026 в Италии.

«Приятно, что табличка с моим именем до сих пор висит в отеле в Давосе. Думаю, ее наличие не зависит от отношения швейцарцев к России. Возможно, местные уважают мои спортивные достижения и то, что я часто останавливался в этом отеле. Уже и руководители там поменялись, а они чтут историю, которая связана с этим местом. Человеческие качества превыше всего – мне очень приятно это осознавать.

Последний раз останавливался в этом отеле перед Олимпиадой в Пекине в 2022 году. Конечно, был бы рад заскочить и в этом году, посетить этап Кубка мира, но сейчас у меня очень много работы. К тому же, у меня нет шенгенской визы, так что пока планов поехать в Европу нет. Я всегда рад поддержать наших, но для этого нужно время.

От желания приехать на Олимпиаду не отказываюсь. Если смогу найти время, с радостью поддержу наших лыжников в Милане», – сказал Легков.

