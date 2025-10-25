  • Спортс
  • Дмитрий Васильев: «Норвежцы пытаются любыми способами не допустить наших спортсменов и упрочить свое доминирование. Но мы-то знаем, чего стоят их победы»
Дмитрий Васильев: «Норвежцы пытаются любыми способами не допустить наших спортсменов и упрочить свое доминирование. Но мы-то знаем, чего стоят их победы»

Дмитрий Васильев объяснил позицию Норвегии против допуска российских лыжников.

Ранее совет Международной федерации лыжного спорта (FIS) оставил в силе отстранение россиян от турниров. За это проголосовали 12 человек в руководстве FIS, а за допуск выступили 10.

«12 против 10 – это хороший результат на самом деле, хотя в итоге и негативный. Он говорит о том, что отношение к России достаточно хорошее. Даже не к России, а к тому, чтобы лыжные гонки были конкурентными.

Но норвежцы пытаются любыми способами не допустить наших спортсменов и упрочить свое доминирование, сбор золотых медалей. Хотят войти в историю как самая продвинутая держава в этом виде спорта. Но мы-то знаем, чего стоят их победы. Они нашли путь как легализовать допинг, выдумали кучу болезней. Поэтому у них стоит задача – как можно дольше не пускать россиян.

Но наступит такое время, когда всем станет известно, как они побеждали. Интересно будет послушать этих «прославленных» чемпионов, их объяснения. Отмечу, что на совете FIS не было наших представителей. Если бы была возможность донести нашу точку зрению, чаша весов качнулась бы в другую сторону.

Норвежцы чувствуют себя неуверенно, и это хорошо. Думаю, их неуверенность в дальнейшем будет только расти», – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону Васильев.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «ВсеПроСпорт»
