  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • Коростелев о Кубке мира в Давосе: «Проблем с сервисом не было. Нам помогали иностранные друзья во главе с Крамером»
56

Коростелев о Кубке мира в Давосе: «Проблем с сервисом не было. Нам помогали иностранные друзья во главе с Крамером»

Коростелев: проблем с подготовкой лыж на Кубке мира в Давосе не было.

Российский лыжник Савелий Коростелев высказался об участии в этапе Кубка мира в Давосе.

Коростелев стал 52-м в спринте и 25-м в «разделке» свободным стилем.

– Главной задачей было успеть заработать олимпийские квоты, мы ее выполнили. Так что готовимся дальше и будем наращивать результаты.

– Скорости удивили?

– Мы вообще не выступали на таких соревнованиях. Это был дебют для нас с Дарьей (Непряевой). Скорости на самом деле высокие. В первую очередь нам не хватает умения проходить спусковую часть.

Проблем с сервисом не было. Нам также помогали иностранные друзья во главе с Маркусом Крамером. Итальянцы сделали нам большую услугу и оказали большую помощь, – сказал Коростелев.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
logoсборная России (лыжные гонки)
logoСавелий Коростелев
logoМаркус Крамер
лыжные гонки
logoКубок мира
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Лыжи в Telegram
Материалы по теме
Крянин об участии российских лыжников в Олимпиаде: «Сколько квот будет выделено, решает МОК»
15 декабря, 10:19
«Ждали результатов лучше? Это ваши ожидания». Коростелев дал интервью на английском языке на Кубке мира
15 декабря, 07:07Видео
Легков о Коростелеве и Непряевой: «С точки зрения результата все нормально. Ничего плохого не произошло»
15 декабря, 06:20
Главные новости
Кто от России получил нейтральный статус в зимних видах: горнолыжница Плешкова, лыжники Коростелев и Непряева, 7 скелетонистов, список обновляется
сегодня, 15:21
Российская горнолыжница Юлия Плешкова получила нейтральный статус от FIS
сегодня, 15:17
Дмитрий Губерниев: «Посмотрим, кто возглавит объединенную лыжную федерацию России. По-прежнему не исключено, что возглавлю я»
сегодня, 10:38
Крюгер, Клэбо, Амундсен, Симпсон-Ларсен, Шистад, Фоснес вошли в состав сборной Норвегии на «Тур де Ски»
сегодня, 08:51
Дарья Непряева: «На Кубке мира лучшие лыжники, которые постоянно прогрессировали. С самого начала было ясно, что возвращение не будет простым»
сегодня, 06:52
Дарья Непряева: «Фтор в российских условиях – это не помеха, а помощник, потому что приближает скорости к уровню Кубка мира»
сегодня, 06:45
Расписание трансляций четвертого этапа Кубка России по лыжным гонкам в Ижевске
вчера, 05:56
Горные лыжи. Кубок мира. Шиффрин победила в слаломе, Раст – 2-я, Айхер – 3-я
вчера, 20:53
Елена Вяльбе: «Все, что касается Олимпиады, я не комментирую»
вчера, 14:29
Дмитрий Васильев: «Статус, уровень уважения Большунова еще больше вырос в глазах болельщиков. Он с достоинством и мужеством вышел из конфликта с Бакуровым»
вчера, 07:03
Ко всем новостям
Последние новости
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Ардашев лидирует, Соловьев – 2-й, Большунов – 3-й
14 декабря, 13:09
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Крупицкая лидирует, Пеклецова – 2-я, Жамбалова – 3-я, Степанова – 5-я
14 декабря, 13:04
Ишмуратова о 25-м месте Коростелева в «разделке»: «Неплохое начало, программа-минимум выполнена»
14 декабря, 13:03
Крянин о допуске лыжников: «Хорошо, что предоставляется возможность выступать даже в этих сложных условиях»
10 декабря, 13:35
Большунов получил предупреждение за нарушение вида хода в масс-старте на Кубке России в Тюмени
7 декабря, 16:47
Александр Легков: «Надеюсь, лыжники поедут и на международные соревнования, и на Олимпиаду»
2 декабря, 11:14
Вероника Логинова: «РУСАДА вышло на новый уровень. Делаем даже больше, чем требуют документы по антидопинговой деятельности»
19 ноября, 18:57
Федор Конюхов: «Российских спортсменов не ждут на международных турнирах. Потому что знают: если приедут русские, то выиграют»
15 ноября, 09:52
«FIS будет стоять на своем. Но надо пытаться и использовать все возможности». Лыжница Медведева об апелляции россиян в CAS
7 ноября, 13:00
FIS сообщила об отмене этапа Кубка мира по фристайлу в шведском Идре
25 октября, 07:15