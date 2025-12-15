Коростелев о Кубке мира в Давосе: «Проблем с сервисом не было. Нам помогали иностранные друзья во главе с Крамером»

Коростелев: проблем с подготовкой лыж на Кубке мира в Давосе не было.

Российский лыжник Савелий Коростелев высказался об участии в этапе Кубка мира в Давосе.

Коростелев стал 52-м в спринте и 25-м в «разделке» свободным стилем.

– Главной задачей было успеть заработать олимпийские квоты, мы ее выполнили. Так что готовимся дальше и будем наращивать результаты.

– Скорости удивили?

– Мы вообще не выступали на таких соревнованиях. Это был дебют для нас с Дарьей (Непряевой). Скорости на самом деле высокие. В первую очередь нам не хватает умения проходить спусковую часть.

Проблем с сервисом не было. Нам также помогали иностранные друзья во главе с Маркусом Крамером . Итальянцы сделали нам большую услугу и оказали большую помощь, – сказал Коростелев.