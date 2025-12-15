Коростелев о Кубке мира в Давосе: «Проблем с сервисом не было. Нам помогали иностранные друзья во главе с Крамером»
Коростелев: проблем с подготовкой лыж на Кубке мира в Давосе не было.
Российский лыжник Савелий Коростелев высказался об участии в этапе Кубка мира в Давосе.
Коростелев стал 52-м в спринте и 25-м в «разделке» свободным стилем.
– Главной задачей было успеть заработать олимпийские квоты, мы ее выполнили. Так что готовимся дальше и будем наращивать результаты.
– Скорости удивили?
– Мы вообще не выступали на таких соревнованиях. Это был дебют для нас с Дарьей (Непряевой). Скорости на самом деле высокие. В первую очередь нам не хватает умения проходить спусковую часть.
Проблем с сервисом не было. Нам также помогали иностранные друзья во главе с Маркусом Крамером. Итальянцы сделали нам большую услугу и оказали большую помощь, – сказал Коростелев.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости