14

Дегтярев поучаствовал в презентации тематического поезда «Олимпийский экспресс» в метро Москвы

Дегтярев поучаствовал в презентации тематического поезда в метро Москвы.

Министр спорта, глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев принял участие в презентации тематического поезда «Олимпийский экспресс» в метро Москвы.

Мероприятие прошло в столичном электродепо «Аминьевское». Состав посвящен олимпийским видам спорта.

«Полгода поезд будет курсировать по Арбатско-Покровской линии, нести образовательную и патриотическую функцию, напомнит о победах наших чемпионов, напомнит об истории олимпийского движения. Всего наши чемпионы в советское и российское время завоевали более 2 тысяч медалей. Это уникальная цифра, и, конечно, Россия – бесспорно спортивная держава.

Зачитаю цитату президента: «Наша страна была и остается одной из ведущих спортивных держав планеты, родиной великих атлетов, побед и рекордов. Но главное – сделать так, чтобы спорт и активный образ жизни стали нормой российского общества. Как сейчас говорится, актуальным трендом». Вот этот актуальный тренд – за спорт и здоровый образ жизни – сегодня и задаем», – сказал Дегтярев.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: РИА Новости
Министерство спорта России
logoМихаил Дегтярев
ОКР
