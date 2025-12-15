Крянин об участии российских лыжников в Олимпиаде: «Сколько квот будет выделено, решает МОК»

В ФЛГР выискались о количестве квот для участия в Олимпиаде-2026.

Член президиума Федерации лыжных гонок России (ФЛГР ) Сергей Крянин высказался о ситуации с отбором на Олимпиаду-2026.

Лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева на этапе Кубка мира в Давосе выполнили олимпийский норматив для участия в спринте и дистанционных гонках.

– По итогам соревнований можно говорить, что на Олимпиаду у нас все‑таки квота «1+1», как и предполагалось?

– Пока рано. Сейчас просто выступили, допустили до международных соревнований нейтральных спортсменов «1+1», они начали выступать. А квота на Олимпиаду будет дополнительная. Сколько будет, это по факту надо смотреть.

– Непряева и Коростелев уже точно поедут на Олимпиаду? Или они добыли квоты, но у других спортсменов, которые тоже получат нейтральный статус, еще будет возможность отобраться на Олимпиаду?

– Дополнительно заявка уже подана на всех спортсменов. А сколько квот будет выделено, это уже решает [Международный] олимпийский комитет. Приглашения будут именные, количество они скажут. Когда придут, проверят и так далее. Сейчас мы пока ничего сказать не можем.

Есть допуск до международных стартов – это Кубок мира. Требования по скорости передвижения и по занятым местам у нас два спортсмена выполнили. А дальше уже МОК будет принимать решение. Есть ли у них квоты, дадут ли они дополнительно квоты или национальные квоты, но для спортсменов с нейтральным статусом они будут именные.

Пока не придет приглашение на Олимпийские игры, мы можем просто рассуждать. Еще пока решение не принято. Слава богу, что уже выступают на Кубке мира, это уже плюс, – сказал Крянин.