  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • Крянин об участии российских лыжников в Олимпиаде: «Сколько квот будет выделено, решает МОК»
0

Крянин об участии российских лыжников в Олимпиаде: «Сколько квот будет выделено, решает МОК»

В ФЛГР выискались о количестве квот для участия в Олимпиаде-2026.

Член президиума Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин высказался о ситуации с отбором на Олимпиаду-2026.

Лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева на этапе Кубка мира в Давосе выполнили олимпийский норматив для участия в спринте и дистанционных гонках.

– По итогам соревнований можно говорить, что на Олимпиаду у нас все‑таки квота «1+1», как и предполагалось?

– Пока рано. Сейчас просто выступили, допустили до международных соревнований нейтральных спортсменов «1+1», они начали выступать. А квота на Олимпиаду будет дополнительная. Сколько будет, это по факту надо смотреть.

– Непряева и Коростелев уже точно поедут на Олимпиаду? Или они добыли квоты, но у других спортсменов, которые тоже получат нейтральный статус, еще будет возможность отобраться на Олимпиаду?

– Дополнительно заявка уже подана на всех спортсменов. А сколько квот будет выделено, это уже решает [Международный] олимпийский комитет. Приглашения будут именные, количество они скажут. Когда придут, проверят и так далее. Сейчас мы пока ничего сказать не можем.

Есть допуск до международных стартов – это Кубок мира. Требования по скорости передвижения и по занятым местам у нас два спортсмена выполнили. А дальше уже МОК будет принимать решение. Есть ли у них квоты, дадут ли они дополнительно квоты или национальные квоты, но для спортсменов с нейтральным статусом они будут именные.

Пока не придет приглашение на Олимпийские игры, мы можем просто рассуждать. Еще пока решение не принято. Слава богу, что уже выступают на Кубке мира, это уже плюс, – сказал Крянин.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
ФЛГР
logoКубок мира
лыжные гонки
logoСавелий Коростелев
logoсборная России (лыжные гонки)
Сергей Крянин
logoсборная России жен (лыжные гонки)
logoДарья Непряева
logoОлимпиада-2026
logoМОК
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Лыжи в Telegram
Материалы по теме
Легков о Коростелеве и Непряевой: «С точки зрения результата все нормально. Ничего плохого не произошло»
сегодня, 06:20
Норвежский журналист Салтведт: «Результат Коростелева немного разочаровывает. Теперь он лучше понимает, какие требования предъявляет уровень Кубка мира»
вчера, 14:57
Юрий Бородавко: «Основные трудности у Непряевой и Коростелева были в том, что они не до конца адаптировались, а лыжи были не идеально до конца доведены»
вчера, 14:36
Главные новости
Коростелев о Кубке мира в Давосе: «Проблем с сервисом не было. Нам помогали иностранные друзья во главе с Крамером»
51 минуту назад
Непряева об участии в Кубке мира: «Эмоции просто переполняют. Очень рада, что мы сможем поехать на Олимпиаду»
56 минут назад
Александр Легков: «От желания приехать на Олимпиаду не отказываюсь. Если смогу найти время, с радостью поддержу наших лыжников в Милане»
сегодня, 12:52
Степанова о спринте: «Для сборной необходимо построить круг «как в Европе», тренироваться и соревноваться именно на нем»
сегодня, 11:10
Расписание трансляций четвертого этапа Кубка России по лыжным гонкам в Ижевске
сегодня, 10:45
Дегтярев поучаствовал в презентации тематического поезда «Олимпийский экспресс» в метро Москвы
сегодня, 10:29
Тренер сборной России по двоеборью об участии Галунина в этапах Кубка мира: «Как только он получит визу, сразу отправится на соревнования»
сегодня, 09:35
Егор Сорин: «Для российских лыж самое сложное возвращение будет в спринте»
сегодня, 07:49
«Ждали результатов лучше? Это ваши ожидания». Коростелев дал интервью на английском языке на Кубке мира
сегодня, 07:07Видео
Легков о Коростелеве и Непряевой: «С точки зрения результата все нормально. Ничего плохого не произошло»
сегодня, 06:20
Ко всем новостям
Последние новости
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Ардашев лидирует, Соловьев – 2-й, Большунов – 3-й
вчера, 13:09
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Крупицкая лидирует, Пеклецова – 2-я, Жамбалова – 3-я, Степанова – 5-я
вчера, 13:04
Ишмуратова о 25-м месте Коростелева в «разделке»: «Неплохое начало, программа-минимум выполнена»
вчера, 13:03
Крянин о допуске лыжников: «Хорошо, что предоставляется возможность выступать даже в этих сложных условиях»
10 декабря, 13:35
Большунов получил предупреждение за нарушение вида хода в масс-старте на Кубке России в Тюмени
7 декабря, 16:47
Александр Легков: «Надеюсь, лыжники поедут и на международные соревнования, и на Олимпиаду»
2 декабря, 11:14
Вероника Логинова: «РУСАДА вышло на новый уровень. Делаем даже больше, чем требуют документы по антидопинговой деятельности»
19 ноября, 18:57
Федор Конюхов: «Российских спортсменов не ждут на международных турнирах. Потому что знают: если приедут русские, то выиграют»
15 ноября, 09:52
«FIS будет стоять на своем. Но надо пытаться и использовать все возможности». Лыжница Медведева об апелляции россиян в CAS
7 ноября, 13:00
FIS сообщила об отмене этапа Кубка мира по фристайлу в шведском Идре
25 октября, 07:15