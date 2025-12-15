Непряева об участии в Кубке мира: «Эмоции просто переполняют. Очень рада, что мы сможем поехать на Олимпиаду»

Лыжница Дарья Непряева об участии в Кубке мира: эмоции просто переполняют.

Российская лыжница Дарья Непряева поделилась впечатлениями от участия в этапе Кубка мира в Давосе.

Спортсменка заняла 39-е место в коньковом спринте и 20-е в коньковой «разделке».

«Эмоции просто переполняют. Буквально за неделю наша жизнь поменялась на 180 градусов. Два дня дороги и сразу с чистого листа я побежала на Кубке мира.

Очень много всего произошло, и я очень рада, что мы сможем поехать на Олимпиаду , что мы заработали квоты. Это прекрасно для спортсмена. Олимпиада – это наивысшая цель для спортсмена. Мы очень рады.

Мы впервые соревновались в непривычных условиях. Очень тяжелая высота. Это кардинально другая работа. Даже после первой гонки меня тошнило и кружилась голова. Нам нужно адаптироваться», – сказала Непряева.