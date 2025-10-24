Фермойлен об отстранении российских лыжников: «Россия, похоже, единственная, кто столкнулся с подобным. Этот двойной стандарт меня не совсем устраивает»

Австрийский лыжник Фермойлен сказал, что его не устраивает в отстранении России.

– Ты поддерживаешь последнее решение FIS?

– Частично. Я считаю правильным, что страны должны нести ответственность за свои действия. Но я также считаю проблематичным, что Россия, похоже, единственная, кто столкнулся с подобными последствиями. Другие страны тоже [совершали похожие действия], но их спортсмены продолжают участвовать в соревнованиях. Этот двойной стандарт меня не совсем устраивает.

– По твоему мнению, что должно случиться, чтобы россиян вернули на международную арену?

– На данный момент я считаю, что единственный реальный путь к возвращению России на международные соревнования – это прекращение боевых действий на Украине.

– Скучают ли европейские лыжники по россиянам и конкуренции с ними?

– Да, многие из нас скучают по соревнованиям с российскими спортсменами – они всегда представляли сильный состав, – но большинство пока все еще поддерживает решение FIS, – рассказал Мика Фермойлен.