  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • Фермойлен об отстранении российских лыжников: «Россия, похоже, единственная, кто столкнулся с подобным. Этот двойной стандарт меня не совсем устраивает»
5

Фермойлен об отстранении российских лыжников: «Россия, похоже, единственная, кто столкнулся с подобным. Этот двойной стандарт меня не совсем устраивает»

Австрийский лыжник Фермойлен сказал, что его не устраивает в отстранении России.

– Ты поддерживаешь последнее решение FIS?

– Частично. Я считаю правильным, что страны должны нести ответственность за свои действия. Но я также считаю проблематичным, что Россия, похоже, единственная, кто столкнулся с подобными последствиями. Другие страны тоже [совершали похожие действия], но их спортсмены продолжают участвовать в соревнованиях. Этот двойной стандарт меня не совсем устраивает.

– По твоему мнению, что должно случиться, чтобы россиян вернули на международную арену?

– На данный момент я считаю, что единственный реальный путь к возвращению России на международные соревнования – это прекращение боевых действий на Украине.

– Скучают ли европейские лыжники по россиянам и конкуренции с ними?

– Да, многие из нас скучают по соревнованиям с российскими спортсменами – они всегда представляли сильный состав, – но большинство пока все еще поддерживает решение FIS, – рассказал Мика Фермойлен.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Odds.ru
logoсборная России (лыжные гонки)
Мика Фермойлен
лыжные гонки
logoсборная Австрии
logoсборная России жен (лыжные гонки)
logoFIS
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Лыжи в Telegram
Материалы по теме
Австрийский лыжник Фермойлен: «Когда Степанова тренируется в Рамзау, а потом пишет, как якобы ужасен Запад, я думаю: а зачем ты сюда приезжала?»
сегодня, 06:51
Директор по коммуникациям FIS: «Голосование по российским лыжником было тайным, поскольку вопрос имеет политический характер»
вчера, 17:13
Сергей Крянин: «Надо добиваться допуска с флагом и гимном. Других вариантов вообще не должно быть»
22 октября, 20:16
Главные новости
Австрийский лыжник Фермойлен: «Когда Степанова тренируется в Рамзау, а потом пишет, как якобы ужасен Запад, я думаю: а зачем ты сюда приезжала?»
сегодня, 06:51
Глава Белорусской федерации лыжных гонок о скандинавах в FIS: «Очень трудно разговаривать с глухими людьми, потому что они тебя не слышат»
сегодня, 06:29
Павел Рожков: «Мы общались с МПК по поводу участия атлетов в Паралимпиаде по двусторонним приглашениям. Нам сообщили, что эту возможность будут изучать»
вчера, 17:44
Директор по коммуникациям FIS: «Голосование по российским лыжником было тайным, поскольку вопрос имеет политический характер»
вчера, 17:13
Российские спортсмены не выступят на Паралимпийских играх 2026 года в Милане
вчера, 15:18
Сергей Крянин: «Надо добиваться допуска с флагом и гимном. Других вариантов вообще не должно быть»
22 октября, 20:16
CAS о планах России подать апелляцию на недопуск лыжников: «FIS должна подтвердить, возможно ли обжалование»
22 октября, 19:17
Норвежский журналист Салтведт: «Многие из российских лыжников уже высказывали мысли о дефиците мотивации. Теперь ситуация станет еще хуже»
22 октября, 18:56
Матыцин о недопуске лыжников: «Решение носит откровенно политизированный характер. Цель скандинавских государств – любой ценой устранить сильных соперников»
22 октября, 18:43
«Не в этом году». Дарья Непряева показала, как плачет после решения о недопуске россиян
22 октября, 18:31Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Павел Колобков: «Недопуск на Олимпиаду – очень большая потеря для наших лыжников. Это цель всей жизни, ради нее приходят в спорт»
22 октября, 17:47
Белорусский лыжный союз: «Глубоко разочарованы решением FIS о лишении спортсменов законного права выступать на соревнованиях»
22 октября, 11:47
Дмитрий Васильев: «Думаю, что Тириль Венг активно промыли мозги и заразили антироссийским вирусом. Это происходит на всем Западе без исключения»
9 октября, 12:05
Чемпионка Европы по ски-альпинизму Алонсо попала в ДТП и получила серьезные травмы
6 октября, 12:43
Павел Колобков: «Позиция FIS была понятна и полгода, и год назад. Если кто-то и будет допущен, то считанные единицы и даже не лидеры сборной»
26 сентября, 18:14
РУСАДА дисквалифицировало горнолыжницу Попову на один год за нарушение антидопинговых правил
26 сентября, 18:09
МПК примет решение по восстановлению статуса Паралимпийского комитета России 27 сентября
26 сентября, 14:33
Павел Колобков: «Ковентри с самого начала продолжала линию Баха, чьей креатурой является. Никаких сюрпризов здесь нет»
19 сентября, 18:47
Шарлотте Калла родила второго ребенка
9 августа, 09:25
Лыжероллеры. Blink. Фоссесхолм победила в коньковом масс-старте на 10 км, Мирвол – 2-я, Ридзек – 3-я
8 августа, 18:04