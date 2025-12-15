Степанова о спринте: «Для сборной необходимо построить круг «как в Европе», тренироваться и соревноваться именно на нем»

Лыжница Степанова: необходимо построить спринтерский круг как в Европе.

Олимпийская чемпионка по лыжам Вероника Степанова высказалась о проблемах со спринтерскими трассами в России.

«Как можно научиться бегать принятые в мировых лыжах спринты, когда ничего даже близко похожего у нас нет?

В Давосе быстрый снег и 1200 метров с двумя поворотами, с которыми даже Клэбо, самый координированный в мире лыжник, не справился в этот раз. У нас – от 1500 до 1900 метров с поворотами, которые перворазрядница пройдет. Потому что на уровень перворазрядницы и рассчитано.

Массовость – это прекрасно. Но для сборной просто необходимо построить круг «как в Европе», тренироваться и соревноваться именно на нем.

На этом кругу точно не должно быть 120 человек – 12 лучших по рейтингу в спринте, из них половина юниоров/молодежи – те, у кого действительно есть шанс выигрывать на Кубке мира», – написала Степанова.