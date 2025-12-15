Тренер сборной России по двоеборью об участии Галунина в этапах Кубка мира: «Как только он получит визу, сразу отправится на соревнования»
Двоеборец Галунин оформляет шенгенской визой для участия в Кубке мира.
Российский двоеборец Артем Галунин, получивший нейтральный статус, занимается оформлением шенгенской визы для поездки на этапы Кубка мира.
Об этом сообщил главный тренер сборной России Александр Святов.
«Участие Галунина в этапах Кубка мира зависит от того, как скоро он получит шенгенскую визу для въезда в Европу. В настоящее время идет процесс оформления. Как только он получит визу, то сразу отправится на соревнования», – сказал Святов.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
