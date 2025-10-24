Дмитрий Губерниев: «Норвежские гимнасты уже объявили бойкот из-за Мельниковой? Пловцы скандинавские молчали! Только лыжники с биатлонистами усиленно борются»
Губерниев отреагировал на недопуск российских паралимпийцев к соревнованям.
«А кто-нибудь слышал, норвежские гимнасты уже объявили бойкот из-за участия и побед россиянки Ангелины Мельниковой? Пловцы скандинавские вроде молчали!
И только лыжники с биатлонистами норвежские усиленно борются, не сдаются!
Что там российские лыжи да биатлон… Вот паралимпийцев наших до отбора не пустили, что подчеркивает абсолютное величие эти прекрасных (нет) людишек. Подлинно демократические и человеколюбивые порывы», – написал Дмитрий Губерниев.
Российские спортсмены не выступят на Паралимпийских играх 2026 года в Милане
Опубликовала: Мария Величко
Источник: телеграм Дмитрия Губерниева
