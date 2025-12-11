  • Спортс
  • Норвежец Хедегарт о Коростелеве: «Он приятный парень. Легко поверить, что все русские – злодеи, однако они такие же, как мы»
Норвежец Хедегарт о Коростелеве: «Он приятный парень. Легко поверить, что все русские – злодеи, однако они такие же, как мы»

Норвежский лыжник Хедегарт назвал Коростелева приятным парнем.

Норвежский лыжник и биатлонист Эйнар Хедегарт положительно высказался о россиянине Савелии Коростелеве.

Коростелев получил нейтральный статус от Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) и выступит на третьем этапе Кубка мира в Давосе.

«Он очень приятный парень. Легко поверить, что все русские – злодеи, однако они такие же, как мы», – сказал Хедегарт изданию Expressen. 

Также о допуске россиян к соревнованиям FIS высказался норвежец Ивер Тильхейм Андерсен.

«Я бы предпочел, чтобы российские лыжники не участвовали в соревнованиях. Но нужно уважать это решение и относиться к ним так же, как ко всем остальным.

Поскольку многие против того, чтобы россияне выступали здесь, то многие и не хотят, чтобы они выигрывали. В то же время много тех, кто не хочет, чтобы норвежцы занимали все места на пьедестале», – отметил Андерсен.

Лыжники возвращаются на Кубок мира! Для отбора на Олимпиаду – всего 2 гонки

Опубликовано: Полина Лоцик
