Дмитрий Губерниев: «Мельникова поднялась на одну ступеньку с нашими великими гимнастками. Становится легендарной»

Губерниев считает, что Мельникова вошла в число великих гимнасток.

Россиянка Ангелина Мельникова завоевала три медали на чемпионате мира в Индонезии: золото в многоборье и опорным прыжке, серебро на брусьях. В 2021 году она уже побеждала на ЧМ и Олимпийских играх.

«Мельникова поднялась на одну ступеньку с нашими великими гимнастками. Становится легендарной спортсменкой. Спортсмены дарят огромную радость стране. Значение таких побед, как у Ангелины, невозможно переоценить», – сказал спортивный комментатор Дмитрий Губерниев .