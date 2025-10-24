Ангелина Мельникова: «В прошлом году думала о том, чтобы завершить карьеру, но возможность поехать на чемпионат мира вернула меня в гимнастику»

Ангелина Мельникова призналась, что могла завершить карьеру в период отстранения.

Накануне россиянка во второй раз в карьере выиграла личное многоборье на чемпионате мира по спортивной гимнастике.

«В моей карьере было два сложных периода: это время ковида и время нашей изоляции, которое было сейчас. В прошлом году я думала о том, чтобы завершить спортивную карьеру, но возможность поехать на чемпионат мира вернула меня в гимнастику», – сказала Мельникова.

На церемонии награждения в честь ее победы звучал отрывок из Первого концерта Петра Чайковского.

«Чайковский звучал в честь нашей победы и на Олимпийских играх в Токио. Конечно, я вспомнила это, когда эта музыка зазвучала и здесь. Она такая строгая, нагнетающая. И сразу становится понятно, что здесь мы не просто так», – добавила спортсменка.