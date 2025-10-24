  • Спортс
  • Гимнастика
  • Новости
  • Ангелина Мельникова: «В прошлом году думала о том, чтобы завершить карьеру, но возможность поехать на чемпионат мира вернула меня в гимнастику»
2

Ангелина Мельникова: «В прошлом году думала о том, чтобы завершить карьеру, но возможность поехать на чемпионат мира вернула меня в гимнастику»

Ангелина Мельникова призналась, что могла завершить карьеру в период отстранения.

Накануне россиянка во второй раз в карьере выиграла личное многоборье на чемпионате мира по спортивной гимнастике.

«В моей карьере было два сложных периода: это время ковида и время нашей изоляции, которое было сейчас. В прошлом году я думала о том, чтобы завершить спортивную карьеру, но возможность поехать на чемпионат мира вернула меня в гимнастику», – сказала Мельникова.

На церемонии награждения в честь ее победы звучал отрывок из Первого концерта Петра Чайковского.

«Чайковский звучал в честь нашей победы и на Олимпийских играх в Токио. Конечно, я вспомнила это, когда эта музыка зазвучала и здесь. Она такая строгая, нагнетающая. И сразу становится понятно, что здесь мы не просто так», – добавила спортсменка.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
отстранение и возвращение России
logoАнгелина Мельникова
logoЖенская сборная России по спортивной гимнастике
спортивная гимнастика
Чемпионат мира по спортивной гимнастике
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Гимнастика в Telegram
Материалы по теме
🥇 Ангелина Мельникова – чемпионка мира! Ей не давали выступать 4 года
вчера, 17:35
Ангелина Мельникова: «Одно из самых приятных – что после 4 лет отсутствия чувствуешь, как тебя тепло принимает публика»
вчера, 16:59
Дмитрий Губерниев: «Восхищаюсь Ангелиной Мельниковой. Это огромная победа российского спорта – может, одна из главных за последнее 10-летие»
вчера, 16:31
Главные новости
Чемпионат мира по спортивной гимнастике-2025. Мельникова, Калмыкова и Васильева поборются за медали в отдельных видах
39 минут назадLive
Ангелина Мельникова: «Одно из самых приятных – что после 4 лет отсутствия чувствуешь, как тебя тепло принимает публика»
вчера, 16:59
Дмитрий Губерниев: «Восхищаюсь Ангелиной Мельниковой. Это огромная победа российского спорта – может, одна из главных за последнее 10-летие»
вчера, 16:31
Лидия Иванова: «Мельникова дала всем фору, но подтвердила, что она лучшая гимнастка мира»
вчера, 16:26
Никита Нагорный: «Мельникова большая молодец, что справилась с накалом на протяжении всего периода отстранения российских спортсменов»
вчера, 16:18
Светлана Хоркина: «Теперь Мельниковой надо догнать меня, от всей души желаю стать ей трехкратной»
вчера, 16:02
Михаил Дегтярев: «Сегодняшняя победа Мельниковой подтвердила ее статус лидера в спортивной гимнастике»
вчера, 15:56
Ангелина Мельникова: «Двукратная абсолютная чемпионка мира для меня сейчас — что‑то не здесь»
вчера, 14:50
В честь победы Ангелины Мельниковой на чемпионате мира звучал Первый концерт Чайковского
вчера, 14:49
Алексей Немов: «Я рад за Мельникову, за то, что она отстояла звание абсолютной чемпионки мира. Отстоять звание сложнее, чем завоевать в первый раз»
вчера, 14:32
Ко всем новостям
Последние новости
Батутистка Бладцева: «Меня вдохновляет Трусова. Нравится ее характер и целеустремленность»
9 октября, 12:32
Батутистка Аляева: «Слежу за фигурным катанием. Пристально наблюдаю за Аделией Петросян, потому что она отобралась на Олимпиаду»
8 октября, 13:40
Маринов об участии российских гимнастов в чемпионате мира: «Я думаю, все нормально будет»
5 октября, 09:25
Дмитрий Губерниев: «У Федерации гимнастики России есть реальный диалог с FIG. И нам идут навстречу»
12 июля, 13:27
Гимнастка Грош: «Мне всегда очень нравилась Медведева – и по внешности, и по тому, как она катается. Рада, что они с Загитовой помирились»
16 июня, 14:39
Ирина Винер: «Встретила рекорд Овечкина с воодушевлением. Это русский человек с близкой и народной фамилией»
7 апреля, 15:27
Никита Нагорный: «Когда в историю мирового большого спорта войдет имя Овечкина, это будет гордость для всех россиян»
21 марта, 06:57
Колобков о выборах главы МОК: «Ватанабе – неплохой кандидат, с ним можно работать. Но не уверен, что он фаворит»
11 марта, 17:21
Родионенко о завершении карьеры Ильянковой: «Этой гимнастке удалось полностью себя реализовать»
6 января, 11:30
Лала Крамаренко: «Фигурное катание очень схоже с художественной гимнастикой, такое же женственное и красивое. Очень нравятся Загитова, Щербакова, Валиева, Трусова, Акатьева»
10 октября 2024, 07:00