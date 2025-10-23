  • Спортс
0

Павел Рожков: «Мы общались с МПК по поводу участия атлетов в Паралимпиаде по двусторонним приглашениям. Нам сообщили, что эту возможность будут изучать»

ПКР будет бороться за допуск российских спортсменов к Паралимпиаде-2026.

Об этом заявил глава Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков. 

«Озвученная ситуация с допуском российских и белорусских спортсменов – прямое следствие решения Международной федерации лыжного спорта и сноуборда.

Сегодня утром мы общались с сотрудниками Международного паралимпийского комитета по поводу возможности участия атлетов по двусторонним приглашениям, но на этот вопрос конкретного ответа мы не получили. Нам сообщили, что эту возможность будут изучать.

Таким образом, надежда на участие в Играх, хоть и минимальная, но еще остается. Однако, как правило, по двусторонним приглашениям к соревнованиям допускается очень небольшое количество спортсменов, не входящих в число лидеров.

Но это не значит, что мы опускаем руки, ПКР будет бороться до конца», – сказал Рожков. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
ТАСС
МПК
logoпаралимпийская сборная России
ПКР
Павел Рожков
logoПаралимпийские игры
отстранение и возвращение России
