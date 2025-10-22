Степанова о продлении отстранения лыжников: «Еще не вечер. А я начинаю готовиться к Олимпиаде-2030»

Лыжница Вероника Степанова считает, что FIS руководят здравые люди.

Накануне Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) продлила отстранение российских спортсменов.

«Выступать на международных соревнованиях я хочу наравне с конкурентами – с гимном, флагом и группой поддержки. Чтобы не «быть туристом», а побеждать. Начальство считает, что путь к этому лежит через малые шаги? У начальства, видимо, больше информации, в спорте ты всегда часть команды, ты всегда внимательно слушаешь старших. Я не против нейтрального статуса как промежуточного компромисса, но жертвовать ради этого достоинством не собираюсь. Впрочем, никто и не требует.

Самое главное, ради чего пишу: свое надо создавать, теперь абсолютно точно! И это «делается уже». Наши соревнования в Кировске и Казани ни в чем этапам Кубка мира не уступают. В Ижевске я пока не была, но слышала много хорошего. Частные соревнования – «Гонка чемпионов», «Гонка Легкова» реально набирают обороты.

Лыжным гонкам на высоком, профессиональном уровне нужно не больше денег, уж точно не денег государства – нужно больше раскрутки и внимания. Раскрутка – это интервью в студиях у блогеров-«миллионников», сюжеты на всех телеканалах, активное продвижение в СМИ. И каждый читающий это может внести свой вклад.

Вот вам тезис, которому невозможно возразить: конкретные, «считаемые» миллионы поклонников самого полезного в мире спорта – это самый верный путь возврата на международную арену. Возврата с достоинством.

Я убедилась, что непосредственно в руководстве FIS – здравые, рациональные люди. Удачи им в реформах и скорого изгнания всех, кто их тормозит. Пока они победили, но еще не вечер. А я начинаю готовиться к Олимпиаде-2030!» – написала Степанова в колонке на сайте «Матч ТВ».

