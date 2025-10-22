Тарасова о продлении отстранения лыжников: «Мы ни на что не надеялись. Нас и так не допускали, мы с этим живем»

Татьяна Тарасова высказалась о продлении отстранения российских лыжников.

Совет Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) накануне проголосовал против допуска российских лыжников и сноубордистов к олимпийским квалификационным соревнованиям даже в нейтральном статусе.

«Всю страну отстранили от участия в Олимпийских играх. Они решили, что мы не поедем, но мы ни на что не надеялись. В фигурном катании придумали, что поедут два человека, а не вся команда, у нас в каждом виде должно было быть по три представителя. Нас и не допускали, мы с этим живем, разве мы этого не знали?» – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Тарасова .

Зимняя Олимпиада пройдет 6-22 февраля 2026 года в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

Три страны задавили FIS и не пустили российские лыжи на Олимпиаду

😱 Наши лыжники не едут на Олимпиаду: норвежцы ликуют, Россия собирается в суд