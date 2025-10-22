  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • Тарасова о продлении отстранения лыжников: «Мы ни на что не надеялись. Нас и так не допускали, мы с этим живем»
0

Тарасова о продлении отстранения лыжников: «Мы ни на что не надеялись. Нас и так не допускали, мы с этим живем»

Татьяна Тарасова высказалась о продлении отстранения российских лыжников.

Совет Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) накануне проголосовал против допуска российских лыжников и сноубордистов к олимпийским квалификационным соревнованиям даже в нейтральном статусе.

«Всю страну отстранили от участия в Олимпийских играх. Они решили, что мы не поедем, но мы ни на что не надеялись. В фигурном катании придумали, что поедут два человека, а не вся команда, у нас в каждом виде должно было быть по три представителя. Нас и не допускали, мы с этим живем, разве мы этого не знали?» – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Тарасова

Зимняя Олимпиада пройдет 6-22 февраля 2026 года в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

Три страны задавили FIS и не пустили российские лыжи на Олимпиаду

😱 Наши лыжники не едут на Олимпиаду: норвежцы ликуют, Россия собирается в суд

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Матч ТВ
logoТатьяна Тарасова
logoсборная России (лыжные гонки)
сноуборд
лыжные гонки
отстранение и возвращение России
logoсборная России жен (лыжные гонки)
logoFIS
logoМатч ТВ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Лыжи в Telegram
Материалы по теме
Каминский о недопуске лыжников: «Решение можно назвать убийственным для ребят. К сожалению, спорт – инструмент большой политики»
258 минут назад
Михаил Дегтярев: «Считаем действия FIS абсолютно неприемлемыми. Минспорт России и ОКР подготовят апелляционные жалобы»
39сегодня, 12:52
МОК о недопуске российских лыжников к Олимпиаде: «Рекомендуем обратиться в Международную федерацию лыжных видов спорта»
13сегодня, 10:49
Главные новости
Сорин о решении FIS не допускать россиян: «Конечно, ожидали обратного решения, очень хотели этого. У нас была надежда, хоть и небольшая»
30 минут назад
Большунов-старший о шансах сына выступить на ОИ: «Все возможно в нашей жизни, потому что живем одним днем. Надежда умирает последней»
134 минуты назад
Мама Терентьевой и Непряевой: «Мотивация соревноваться у Натальи и Дарьи есть – это их работа, они получают зарплату. Они не заканчивают»
39 минут назад
Александр Терентьев об Олимпийских играх: «Не в этом году. Но, надеюсь, в этой жизни»
48 минут назадФото
Каминский о недопуске лыжников: «Решение можно назвать убийственным для ребят. К сожалению, спорт – инструмент большой политики»
258 минут назад
Михаил Дегтярев: «Считаем действия FIS абсолютно неприемлемыми. Минспорт России и ОКР подготовят апелляционные жалобы»
39сегодня, 12:52
Уайлд о недопуске лыжников и сноубордистов: «Это не сюрприз. Мне жаль товарищей по команде, которым приходится терпеть все это»
2сегодня, 11:39
Дмитрий Свищев: «Хватит ли у Большунова сил, чтобы выступить на следующей Олимпиаде? Почему бы и нет, но для него это будет непросто»
4сегодня, 11:32
Дмитрий Васильев: «Если россияне приедут и отберут медали у допингистов – это же будет позор, поэтому они упираются и не допускают нас»
11сегодня, 11:26
Светлана Журова: «Надеюсь, Большунов найдет в себе силы продолжить карьеру. Болельщики его любят, он держит высокую спортивную форму»
8сегодня, 11:16
Ко всем новостям
Последние новости
Белорусский лыжный союз: «Глубоко разочарованы решением FIS о лишении спортсменов законного права выступать на соревнованиях»
сегодня, 11:47
Дмитрий Васильев: «Думаю, что Тириль Венг активно промыли мозги и заразили антироссийским вирусом. Это происходит на всем Западе без исключения»
39 октября, 12:05
Чемпионка Европы по ски-альпинизму Алонсо попала в ДТП и получила серьезные травмы
16 октября, 12:43
Павел Колобков: «Позиция FIS была понятна и полгода, и год назад. Если кто-то и будет допущен, то считанные единицы и даже не лидеры сборной»
26 сентября, 18:14
РУСАДА дисквалифицировало горнолыжницу Попову на один год за нарушение антидопинговых правил
26 сентября, 18:09
МПК примет решение по восстановлению статуса Паралимпийского комитета России 27 сентября
26 сентября, 14:33
Павел Колобков: «Ковентри с самого начала продолжала линию Баха, чьей креатурой является. Никаких сюрпризов здесь нет»
419 сентября, 18:47
Шарлотте Калла родила второго ребенка
39 августа, 09:25
Лыжероллеры. Blink. Фоссесхолм победила в коньковом масс-старте на 10 км, Мирвол – 2-я, Ридзек – 3-я
18 августа, 18:04
Лыжероллеры. Blink. Шлинн победила в классическом масс-старте на 50 км, Лотта Венг – 2-я, Гиммлер – 3-я
17 августа, 19:31