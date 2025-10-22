Каминский о недопуске лыжников: «Решение можно назвать убийственным для ребят. К сожалению, спорт – инструмент большой политики»
Юрий Каминский назвал «убийственным» решение FIS не допускать россиян.
Совет Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) накануне проголосовал против допуска российских и белорусских спортсменов к олимпийским квалификационным соревнованиям даже в нейтральном статусе.
«Для меня решение FIS продлить отстранение российских лыжников не стало убийственным. А вот для ребят его можно таким назвать. Во многом они были готовы к, наверное, самым неожиданным решениям, ведь постоянно тренируются.
К сожалению, это одна большая политика, и спорт становится одним из ее инструментов. Что мы можем сделать? Должны развивать свои внутренние соревнования до такого уровня, чтобы иностранные спортсмены сами к нам просились», – сказал тренер сборной России по биатлону Каминский.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Матч ТВ
