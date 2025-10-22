  • Спортс
  Дмитрий Свищев: «Хватит ли у Большунова сил, чтобы выступить на следующей Олимпиаде? Почему бы и нет, но для него это будет непросто»
Дмитрий Свищев: «Хватит ли у Большунова сил, чтобы выступить на следующей Олимпиаде? Почему бы и нет, но для него это будет непросто»

Свищев считает, что Большунову будет непросто продолжать карьеру до ОИ-2030.

Совет Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) накануне проголосовал против допуска россиян к соревнованиям даже в нейтральном статусе. Лыжники и сноубордисты из России не смогут участвовать в отборе на Олимпийские игры-2026.

«Мы будем желать Саше, чтобы он продолжил свою карьеру, несмотря на то, что эти Олимпийские игры он пропускает. К сожалению, спортивная карьера, особенно у лыжников, достаточно ограничена во времени.

Хватит ли у него сил, чтобы выступить на следующих Олимпийских играх? Почему бы и нет, но это будет непростое решение для него. Он строит свои мечты, планы, новые проекты. Конечно, мы всегда за то, чтобы спортсмен продолжал свою спортивную карьеру, но все зависит от атлета и его задач на жизнь», – сказал заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев

😱 Наши лыжники не едут на Олимпиаду: норвежцы ликуют, Россия собирается в суд

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Р-Спорт
