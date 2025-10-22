Дмитрий Свищев: «Хватит ли у Большунова сил, чтобы выступить на следующей Олимпиаде? Почему бы и нет, но для него это будет непросто»
Совет Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) накануне проголосовал против допуска россиян к соревнованиям даже в нейтральном статусе. Лыжники и сноубордисты из России не смогут участвовать в отборе на Олимпийские игры-2026.
«Мы будем желать Саше, чтобы он продолжил свою карьеру, несмотря на то, что эти Олимпийские игры он пропускает. К сожалению, спортивная карьера, особенно у лыжников, достаточно ограничена во времени.
Хватит ли у него сил, чтобы выступить на следующих Олимпийских играх? Почему бы и нет, но это будет непростое решение для него. Он строит свои мечты, планы, новые проекты. Конечно, мы всегда за то, чтобы спортсмен продолжал свою спортивную карьеру, но все зависит от атлета и его задач на жизнь», – сказал заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.
